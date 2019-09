Acusaciones contra los Biden y el fiscal en Kiev

Las investigaciones impulsadas por Donald Trump se centran en el esfuerzo del entonces vicepresidente, Joe Biden, de expulsar al fiscal ucraniano Viktor Shokin en 2016.

La oficina de Shokin fue responsable de las indagaciones sobre la compañía de gas que operaba en Kiev, Ucrania, Burisma Holdings, que en ese momento contaba con Hunter Biden en su junta directiva con un salario mensual de $ 50.000.

Trump estima que la presión del exsegundo mandatario, que incluyó la amenaza de retener $ 1.000 millones en garantías de préstamos de EE.UU. al país, fue para proteger a su hijo de ser investigado.

Pero hasta ahora no se han presentado pruebas que indiquen que Joe Biden actuó de forma corrupta.

El Diario The New York Times señaló recientemente, además, que el fiscal Shokin no “perseguía” a Burisma, sino que utilizaba la amenaza de enjuiciamiento para pedir sobornos a líderes de la compañía. (I)