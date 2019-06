Barco con migrantes desafía prohibición de entrar en aguas italianas

El barco de la ONG Sea Watch con 42 migrantes comunicó que ha entrado en aguas territoriales italianas por motivos "de emergencia", con lo que rompe la prohibición del Ministerio del Interior del país.

En un comunicado, la ONG alemana Sea Watch explicó que ante la situación "más desesperada que nunca" de los migrantes, que llevan 13 días en el barco, la capitán se vio obligada a entrar en las aguas territoriales italianas bajo la ley de emergencia.

"Ninguna institución europea está dispuesta a asumir la responsabilidad y defender la dignidad humana en la frontera de Europa en el Mediterráneo. Es por ello que tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos. Entramos en aguas italianas ya que no nos quedan otras opciones para garantizar la seguridad de nuestros huéspedes cuyos derechos básicos han sido violados durante el tiempo suficiente", explicó el presidente de Sea Watch.

La ONG también calificó de "fallo político", la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no impuso a Italia la obligación de dar un puerto al barco.

"Tenemos personas a bordo que han pasado por horrores en Libia, que han sido fuertemente torturadas, pero incluso si este no fuera el caso, cualquier persona rescatada en el mar, por ley, debe ser llevada a un lugar seguro. Estas son personas con necesidades básicas y derechos básicos. Una operación de rescate no se termina hasta que cada persona rescatada tenga ambos pies en el suelo" agregó por su parte Haidi Sadik, mediador cultural en el Sea Watch.

? "I decided to enter the port of #Lampedusa . I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety." 14 days the EU failed #SeaWatch3 . Our commander has no choice. https://t.co/DKXXsUUfkS (pic: E. Ferrari) pic.twitter.com/rfeh0LLmm7

“If this situation, including indefinite unlawful detention on our ship and deprivation of most basic necessities, is not violating our guest’s #HumanRights then what is? We can not wait until every single one becomes a medical emergency by time.” – Johannes Bayer, SW Chairman