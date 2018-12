Barack Obama entregó juguetes a niños enfermos en hospital de Washington

El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) entregó este jueves 20 de diciembre regalos de Navidad a niños enfermos de un hospital de Washington, a los que visitó vestido con un gorro de Papá Noel y cargado con un saco lleno de paquetes.

En una visita sorpresa de hora y media al Hospital Nacional de Niños, el exmandatario estadounidense entregó regalos a niños que estaban en salas de juego y también individualmente en las habitaciones, según un comunicado de su oficina.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr