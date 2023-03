Bajista del grupo Pulp, Steve Mackey, falleció a los 56 años

Steve Mackey, bajista de la banda británica Pulp, falleció a los 56 años de edad, según reportaron medios internacionales. La cuenta de Twitter del grupo musical también confirmó la información.

"Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey falleció esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el texto. "Buen viaje, Steve. Esperamos ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor", concluye.

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl