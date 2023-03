Bad Bunny volvió a besar a un hombre ¿Qué sintió?

En la última edición de los MTV VMA, Benito Martínez no solo marcó un hito al ser galardonado como el Artista del Año, sino que causó revuelo al besar a un bailarín en medio de su presentación en vivo.

Bad Bunny estaba en la mitad de su interpretación de ‘Titi me preguntó’, cuando ocurrió el primer beso. Pero hoy, el artista confesó que volvió a pasar, y esta vez fue con un actor. "Mi primer beso en una película y fue con un hombre... Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida", revela en entrevista con la revista TIME.

En el marco de la película biográfica del legendario luchador mexicano gay Cassandro, Bad Bunny besó nada más y nada menos que a Gael García Bernal. "Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres. Así que cuando me pidieron eso, les dije: 'sí, estoy aquí para lo que quieran'. Creo que fue muy cool", dijo en la entrevista.

El conejo malo reiteró: "No me sentí incómodo". Y dijo que no le importaba lo que unos pocos lo vean mal. Actualmente, el artista está involucrado sentimentalmente con la supermodelo Kendal Jenner, hermana de las conocidas Kardashians.