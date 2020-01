Un atún de 276 kilos es subastado por $ 1,8 millones en Japón

Un atún rojo se vendió por 193,2 millones de yenes ($ 1,8 millones) en la primera subasta del año nuevo en el mercado de pescado Toyosu de Tokio. Se trata del segundo precio más alto registrado, según los medios japoneses.

El atún fue capturado en el norte de la prefectura de Aomori y pesaba 276 kilogramos (608 libras), lo que se traduce en un precio de aproximadamente 700,000 yenes por kilogramo.

El postor ganador fue Kiyoshi Kimura, el jefe de la compañía que dirige la cadena de restaurantes de sushi "Sushizanmai", y quien es apodado como el "Rey del atún".

"Sí, esto es caro, ¿no? Quiero que nuestros clientes coman muy sabroso este año también", dijo Kimura a periodistas durante la subasta.

