Atacan una iglesia católica y destruyen figuras religiosas en India

Una iglesia católica fue el blanco de manifestantes en el distrito de Narayanpur, en el estado oriental de Chhattisgarh, en India. Esto ocurre tras varias semanas de tensiones religiosas.

Desde mediados de diciembre la violencia contra las familias cristianas locales continúa y en redes sociales se compartió un video donde se observa como una turba extremista destrozó una iglesia por acusaciones de conversiones religiosas.

En las imágenes se ve como la estatua de una virgen es destruida por uno de los manifestantes que con un palo golpea la imagen hasta que cae al piso partida por la mitad.

Location: Narayanpur, Chattisgarh



An extremist mob vandalized a church over allegations of religious conversions.



Over the last three weeks, dozens of anti-Christian attacks have been reported in the region, forcing thousands of Christians to flee their villages. pic.twitter.com/v8tvqCNXiI