Assange se quedó incomunicado

La decisión se tomó debido a que el fundador de Wikileaks incumplió su promesa de no comentar sobre otros Estados que afecten las relaciones de Ecuador. Habló sobre la situación entre Reino Unido y Rusia.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ya no tiene comunicación con el exterior. La medida la adoptó el Gobierno Nacional, al considerar que el periodista australiano incumplió su compromiso de no inferir en asuntos de otros Estados.

El anuncio se conoció a través de la Secretaría de Comunicación (Secom). El boletín señala que el Gobierno ecuatoriano suspendió los sistemas con los que Julian Assange se comunicaba con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, donde se encuentra asilado desde 2012.

Según la Secom, Assange no cumplió el compromiso que asumió a finales de 2017, cuando se lo obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación con otros estados y, por ende, que pudieran afectar las relaciones de Ecuador.

El comunicado textualmente señala: “El Gobierno de Ecuador suspendió los sistemas que permiten a Julian Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, en donde el ciudadano permanece en situación de protección internacional desde hace seis años debido al riesgo que corre su vida e integridad”.

Agrega que el comportamiento de Assange, con sus mensajes a través de redes sociales, “pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones”.

Por todo ello, continúa el texto, “para prevenir potenciales perjuicios, la embajada en Londres interrumpió este 27 de marzo las comunicaciones al exterior a las que tiene acceso Assange”.

Agrega que el Gobierno mantendrá abierta la vía a la adopción de nuevas medidas, tras el incumplimiento del compromiso que mantenía Assange.

Antecedente

La medida adoptada por el Gobierno se produce, luego de que el fundador de WikiLeaks en días pasados aseguró que Gran Bretaña era culpable del “callejón sin salida vergonzoso”, que sufre el activista.

Fue la respuesta al ministro de Estado británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, quien, al referirse a Assange, advirtió que era hora de que “este miserable y pequeño gusano salga de la embajada y se entregue a la justicia británica”.

“Gran Bretaña debería aclarar si tiene la intención de extraditarme a los Estados Unidos por publicar la verdad y poner fin a su continua violación de las resoluciones de la ONU en este asunto”, escribió el periodista australiano, que meses atrás obtuvo la nacionalidad ecuatoriana.

Assange continuó: “Ya he cumplido completamente cualquier ‘violación de fianza’ teórica (no me han cobrado) mientras estaba en prisión y bajo arresto domiciliario”. De allí que aseguró que se consideraba bajo “detención arbitraria”.

Además, hizo una comparación histórica entre un evento que tuvo lugar en la Alemania nazi y el arresto de Carles Puigdemont, en Alemania.

“En 1940, el presidente electo de Cataluña, Lluís Companys, fue capturado por la Gestapo, a petición de España, entregado y ejecutado. Hoy, la policía alemana ha arrestado al presidente electo de Cataluña, Carles Puigdemont, a petición de España, para ser extraditado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Puigdemont es considerado por las autoridades españolas como un separatista, que convocó a un referendo en Cataluña. (I)

El asilo

El ingreso

Mientras se encontraba en libertad condicional en Gran Bretaña, Julian Assange se refugió en la embajada ecuatoriana. A su criterio, temía que la Justicia británica lo extraditara a Suecia y luego a Estados Unidos.



6 años cumplirá en junio Julian Assange en la embajada en Londres. Se refugió en 2012.

Cierre de la causa

Suecia cerró en mayo de 2017 la causa por supuesta violación contra Julian Assange. La Fiscalía sueca informó que con el paso del tiempo en la investigación no se encontraron evidencias. (I)

Cronología

Un año de encuentros y desencuentros con el Gobierno ha tenido Assange por sus opiniones sobre asuntos de otros Estados.

19/junio 2012

Julian Assange ingresa a la embajada de Ecuador en Londres, como asilado. El entonces presidente Rafael Correa expresa que respetará el derecho a la vida.

29/mayo 2017

El mandatario Lenín Moreno califica a Assange de “hacker”. Assange dice que “publicar pruebas de corrupción no es hackear”.

19/junio 2017

El Gobierno ratifica el asilo de Assange, pero le advierte de no hacer pronunciamientos políticos”. Le recuerda que en la campaña se burló de Guillermo Lasso.

27/septiembre 2017

Assange critica la consulta en Cataluña (España). El presidente Moreno dice que él sobrepasa la condición de asilado.

19/diciembre 2017

El presidente Moreno asegura que Assange firmó un documento en el que se compromete a no referirse a la crisis de Cataluña.

11/enero 2018

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, asegura que se concedió la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange.

22/enero 2018

El jefe de Estado, Lenín Moreno, manifiesta ante los medios de comunicación que el tema del periodista australiano Julian Assange “es un problema heredado lo que le causa problemas”. (I)

El Gobierno revisa las condiciones del asilo

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, se pronunció sobre la suspensión de las comunicaciones a Julian Assange. En ese sentido sostuvo que el Gobierno revisa las condiciones de asilo del fundador de WikiLeaks, ya que violó los compromisos adquiridos.

Manifestó que un grupo de abogados analiza una solución definitiva al problema, al cual denominó como “heredado”. Por ello, se realizará un viaje a Londres para una reunión con los abogados de Assange.

La respuesta a Alan Duncan, ministro de estado de Reino Unido para Europa y las Américas, no fue el único pronunciamiento que formuló Assange y que motivó la decisión del Gobierno ecuatoriano. Por Twitter Assange criticó la decisión del Gobierno británico de expulsar a diplomáticos de Moscú, en respuesta al envenenamiento del espía doble ruso Serguéi Skripal.

“A pesar de que es razonable que Theresa May (primera ministra británica) piense que el Estado ruso es el primer sospechoso, hasta ahora las pruebas son circunstanciales”, sostuvo el periodista sobre este suceso cometido en suelo británico.

Fueron estas declaraciones las que causaron la reacción de Duncan, quien lo llamó “gusano”. (I)

De ‘Hombre del Año’ a perseguido por la justicia

Julian Assange, fundador del sitio web WikiLeaks, es un periodista australiano que hace pocos meses le concedieron la nacionalidad ecuatoriana, según la Cancillería, como alternativa para solucionar su situación de asilo.

En 2006 creó el sitio WikiLeaks.org, con al finalidad, dijo en su momento, de denunciar las acciones de los gobiernos que, generalmente, no son de conocimiento público.

En ese sentido, en 2010 filtró información proporcionada por el soldado estadounidense Bradley Manning acerca de documentos y mensajes militares secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, además de cables diplomáticos en clave. Ese año fue declarado ‘Hombre del Año’ por el periódico francés Le Monde y por los lectores de la revista Time.

Meses después recibió una orden de detención de Suecia que lo acusó de coerción, dos cargos de abuso sexual y uno de violación cometidos, según las autoridades, en agosto de 2010.

Assange negó los hechos, no obstante, al encontrarse en Gran Bretaña, un juez británico emitió una orden para extraditarlo a Suecia.

En 2012 buscó asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, pues argumentó que la acción propiciaría que fuera llevado a la justicia de Estados Unidos por las publicaciones de los cables diplomáticos. (I)