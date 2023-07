Así lucía Kim Kardashian cuando era niña

Kim Kardashian, la millonaria empresaria estadounidense, compartió una dulce foto cuando era niña. Lo hizo el lunes, 24 de julio de 2023, a través de su cuenta de red social Instagram.

En la fotografía se puede ver a la modelo junto a su hermana Kourtney Kardashian. Kim luce un vestido amarilla con unos estampados de fresas. En la imagen se la ve sonriente, como suele ser, y un par de coletas en su cabello. Mientras que su hermana está seria y viste un vestido rosado con círculos blancos y un moño en su cabello.

La empresaria, quien es madre de cuatro hijos, posteó la palabra “Cheeeeeeeese” junto a la foto. Sus seguidores en Internet apoyaron la foto que ya cuenta con 717.097 ‘likes’.

Contexto

Actualmente, Kim Kardashian tiene 42 años y es dueña de una empresa de cosméticos llamada KKW Beauty. Ella fue pareja del cantante Ray-J y salió a la luz tras difundirse un video sexual de ella y su pareja en 2002.

También ha participado en series de televisión como ‘The Simple Life’ junto a Paris Hilton y Nicole Richie y en su programa de telerrealidad llamado ‘Keeping Up with the Kardashians’.