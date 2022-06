Amber Heard aseguró que "ama" a Johnny Depp

Amber Heard, expareja de Johnny Depp, dio su primera entrevista tras el juicio que mantuvieron y que dio la razón al actor que interpreta al pirata Jack Sparrow. Ella aseguró que lo ama, aunque se mantiene firme en sus declaraciones ante el juez.

En expresiones para la cadena CNN, dijo que no se retractó de las acusaciones de que Depp la abusó física y emocionalmente durante su matrimonio. Estas son cinco frases más llamativas.

1. "Lo que la gente no entiende es que en realidad es mucho más grave que eso"

Heard se refirió al cubrimiento de los medios, el seguimiento que se hizo sobre el juicio en redes sociales y dijo que no culparía a una persona normal por ver el juicio y pensar que "son mocosos de Hollywood en su peor versión", le dijo a Guthrie. Heard sostuvo sus acusaciones de violencia por parte de Depp.

Tanto a Heard como a Depp un jurado los declaró culpables de difamarse entre ellos. Sin embargo, otorgó significativamente más daños a Depp.

Cuando se le preguntó si consideraba que los abogados de Depp eran mejores que los de ella, la actriz dijo que el equipo legal de su exesposo "hizo un mejor trabajo en distraer al jurado de los problemas reales".

2. "Esta fue la cosa más humillante y horrible por la que he pasado. Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana"

Heard continuó hablando sobre cómo se sintió en el juicio y relató que en los días previos al fallo tuvo que pasar entre grupos de simpatizantes de Depp durante su camino a la corte, quienes sostenían carteles que la menospreciaban con frases como "Muerte a Amber".

La corte estuvo repleta de admiradores "vociferantes y llenos de energía" del personaje de "Piratas del Caribe" de Depp, dijo la actriz.

3. "Lo amo. Lo amé con todo mi corazón"

En la segunda parte de su entrevista, cuando Gutherie le preguntó si, después de todo, como dijo en la corte durante su juicio por difamación, "todavía tiene amor" por Depp, la actriz dijo que lo amaba "absolutamente".

"Traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude", agregó Heard sobre su relación con Depp.

"No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto", añadió. "Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien".

4. "No soy una buena víctima, lo entiendo"

Heard reflexionó más sobre la percepción pública sobre ella, después de que Gutherie le preguntara sobre un texto en el que Depp prometía una "total humillación mundial" para ella.

5. "No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto".

"Tengo miedo de que, haga lo que haga, diga lo que diga y lo diga como lo diga, cada paso que dé supondrá otra oportunidad para este tipo de silenciamiento", dijo Amber Heard en respuesta a la pregunta de Guthrie de si le preocupaba que Depp pudiera demandarla de nuevo en el futuro. "Que es lo que supongo que pretende una demanda por difamación: quitarte la voz".