Al Shabab ataca base militar en Kenia que también usan militares de EE.UU.

El grupo yihadista somalí Al Shabab perpetró este domingo 5 de diciembre del 2020 un intento de ataque contra una base militar del este de Kenia que utilizan también militares estadounidenses, una operación en la murieron al menos cuatro terroristas, según confirmó el Ejército de Kenia.

"Esta mañana, alrededor de las 05.30 horas hubo un intento de traspasar la seguridad en Manda Air Strip (nombre de la base aérea atacada). El intento de traspaso fue repelido con éxito", informaron las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

This morning at around 5:30 am an attempt was made to breach security at Manda Air Strip. The attempted breach was successfully repulsed. Four terrorists bodies have so far been found. The airstrip is safe.https://t.co/CXoAWBgXC4