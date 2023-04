Alelí Chaparro, el primer 'abogade'

La Universidad del Rosario (Colombia) expidió el primer título profesional para un 'abogade'.

Alelí Chaparro, quien se reconoce como una persona no binaria, logró esta reivindicación después de varios procesos, en los que fue acompañado por instituciones activistas.

Chaparro contó que este fue un proceso de varios años, ya que primero tuvo que luchar para que su cédula tenga esa característica. Ya con ese documento, acudió a la Universidad y, con el apoyo de las autoridades, recibió el diploma como 'abogade'.

"En conversaciones informales con mis amigos no tengo problema en que me traten como hombre, pero en asuntos oficiales espero el formalismo y me respondan como 'señore'", indicó a El País.