Alcalde de ciudad ucraniana continúa secuestrado por Rusia

Aproximadamente 2.000 residentes de Melitópol han salido este sábado a las calles para pedir la liberación del alcalde Ivan Fedorov, quien desde ayer por la tarde está en manos de las fuerzas rusas que han ocupado la ciudad ucraniana.

Fedorov se encuentra ahora en paradero desconocido según el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko. El alcalde fue secuestrado, denunció, durante una incursión efectuada por una decena de militares rusos en el centro de crisis donde se encontraba.

Melitópol, en la región de Zaporiya, este del país, está ahora mismo bajo ocupación de las fuerzas rusas. Fedorov, según informa la agencia ucraniana UNIAN, se había negado a colaborar con los rusos, y había decidido mantener la bandera ucraniana en el Ayuntamiento de la ciudad.

"Le pusieron una bolsa en la cabeza al alcalde y se lo llevaron con rumbo desconocido", ha declarado Gerashchenko, sin dar por el momento más detalles y a la espera de una respuesta de Rusia.

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

Más tarde, el Ministerio de Exteriores de Ucrania lanzó un comunicado en el que alerta de que la "agresión armada" de Rusia está siendo acompañada de "graves violaciones de las normas y principios del Derecho Internacional", incluyendo en este sentido las normas sobre garantías humanitarias, crímenes de guerra, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La cartera de Exteriores considera que todas estas violaciones se pueden resumir en el secuestro del alcalde de Melitópol, un hecho que el Ejecutivo ucraniano ha catalogado como un "crimen de guerra" que va en contra de los Convenios de Ginebra y de los acuerdos que establecen la prohibición de la toma de rehenes civiles durante la guerra.

Several thousand residents of #Melitopol marched to the administration building to demand the release of Mayor Ivan Fedorov, who was kidnapped by the occupiers.

We are told that there are problems with the internet. The occupiers are trying to prevent residents from coordinating. pic.twitter.com/KfqxFWI4RD