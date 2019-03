Cinco personas apalean y roban a varios sintechos en un barrio de Nueva York

La Policía de Nueva York difundió un video que muestra las imágenes de una brutal paliza propinada por un grupo de cinco personas a varios sintechos que están durmiendo en la calle, uno de los cuales se encuentra ingresado en estado crítico, según medios locales.

El comisario de Policía de la ciudad, James O'Neill, difundió en su cuenta oficial de Twitter varias imágenes tomadas por cámaras de seguridad en el barrio neoyorquino de Brooklyn y solicitó ayuda ciudadana.

"Por favor mira este video inquietante", urge O'Neill antes de pedir a los vecinos de Brooklyn que se pongan en contacto con la Policía si conocen a alguno de "estos cobardes".

Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 2.500 dólares a cualquier persona que pueda ofrecer información para la detención de los atacantes.

Las imágenes, de más de dos minutos de duración, muestran primero cómo las cinco personas, tres de ellas encapuchadas, patean y golpean con saña en el cuerpo y en la cabeza a dos personas que duermen tapadas con mantas junto a varios carros de la compra cargados con lo que parecen sus pertenencias.

Asimismo, en otra localización, propinan otra paliza a una tercera persona.

Please watch this disturbing video — somebody in the @NYPD66Pct community knows these cowards. Sharing responsibility for public safety means picking up the ☎️ and helping your police make your neighborhood safer. You can remain anonymous and you’ll get paid for your effort, too. https://t.co/HPh10pIxkh