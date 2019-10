El 28% de los africanos ve justificado que hombres peguen a sus esposas

El 28% de los africanos ve “justificado” que los hombres peguen a sus esposas, mientras el 71% asegura que esa violencia “nunca está justificada”, según una encuesta publicada por el Afrobarómetro.

Ese 28% -que incluye el 24% de mujeres y un 31% de hombres- encuentra justificación a esa conducta “a veces” o “siempre”, según el estudio de la citada red de centros de estudio africanos.

NEW: About one in four African women – and even more African men – say wife-beating is at least sometimes justified, according to the latest Afrobarometer survey. In some countries, up to seven in 10 citizens endorse domestic violence. https://t.co/WaHTbdtPAT pic.twitter.com/eML3Ulh9Kb