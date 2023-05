Aerolínea pesará a los pasajeros antes de subir al avión

La aerolínea Air New Zealand pesa a los pasajeros antes de subir al avión. Esto, se debe a que entre se encuentra realizando un estudio sobre seguridad aérea.

Entre el 29 de mayo y 02 de junio la empresa pedirá a pasajeros voluntarios que se pesen antes de embarcar en los vuelos internacionales que salgan de Auckland. El objetivo es pesar a más de 10.000 viajeros con sus equipajes de mano para un estudio que se realiza cada cinco años para mejorar la seguridad de los aviones.

Los pasajeros voluntarios podrán pesarse en unas básculas especiales en las puertas de acceso a las terminales. Los datos se recogerán de forma anónima en el Aeropuerto Internacional de Auckland, en el norte del país.

A la par, la empresa aclaró que no se verán si tienen o no kilos de más. “Sabemos que subir a una báscula puede ser abrumador. Queremos asegurar a nuestros clientes que no habrá ninguna pantalla visible en ningún sitio”, precisó Air New Zealand en un comunicado.