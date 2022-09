Actriz Mila Kunis habla del estado de salud de su esposo Ashton Kutcher

La actriz, Mila Kunis reveló cómo sobrellevó la crisis de salud de Ashton Kutcher. El esposo de la artista fue diagnosticado hace tres años con un raro trastorno autoinmune llamado vasculitis.

La enfermedad que padeció el productor estadounidense le afectó durante un año la visión, audición y el sentido del equilibrio.

Kunis detalló que la pareja tuvo que "sobreponerse" a las complicaciones juntos. Además, destacó que se tenían que enfrentar a esta batalla por sus dos hijos. La artista indicó que como pareja, ambos se sienten afortunados de tenerse el uno para el otro.

Respecto a la enfermedad, Kutcher, dijo, "no lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: 'No sé si voy a poder volver a ver. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo", destacando que tiene suerte de encontrarse con vida.

El exmodelo de origen ucraniano hizo pública su enfermedad durante un episodio de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge".