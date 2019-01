Acnur pide a Australia que acoja como refugiada a joven saudí

"Acnur ha remitido (el caso de) Rahaf Mohammed Al-Qunun a Australia para que considere su acogida como refugiada. El Ministerio del Interior considerará esta solicitud de la forma habitual, como hace con todas las propuestas de Acnur", indicó el Ministerio del Interior australiano en un comunicado.



Acnur, que está a cargo de la joven en la capital tailandesa, indicó que no puede comentar sobre este caso particular, aunque ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional dan por hecho que Al-Qunun tiene estatus de refugiada.



El padre y el hermano de la saudí llegaron este martes a Tailandia y han pedido reunirse con Acnur y con Al-Qunun, quien ha expresado su negativa a tener contacto con sus familiares, a los que acusa de haberla amenazado de muerte y sometido a trato vejatorio.



Mañana está previsto que la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Marise Payne, llegue a Tailandia de visita oficial para tratar diversos asuntos, incluida la detención del refugiado bareiní Hakeem al-Araibi, residente en Australia desde 2014.



Payne dijo en un comunicado que pedirá la liberación de Al-Araibi, quien fue detenido el pasado noviembre en Bangkok a raíz de una notificación de Interpol, que fue retirada días después.



No está confirmado si la ministra australiana abordará la situación de la joven saudí, que llegó el pasado sábado al aeropuerto de Suvarnabhumi procedente de Kuwait, donde las mujeres no necesitan autorización de sus "guardianes masculinos" para viajar, como sí ocurre en Arabia Saudí.



Su intención era llegar a Australia, donde quería pedir asilo, tras recibir amenazas de muerte de su familia, según ella, por apostatar del islam y negarse a un matrimonio concertado.



En Arabia Saudí, Al Qunun podría ser procesada por desobedecer a sus guardianes masculinos, dañar la reputación del país o incluso apostatar, delito que es castigado con la pena capital. (I)