Acnur reporta casi 80 millones de desplazados en el mundo

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó este jueves 18 de junio de 2020 que en 2019 se produjo un récord en el número de personas que debieron huir de sus hogares a causa de la violencia y la persecución. Casi 80 millones de personas cumplían con las condiciones para ser consideradas "desplazados”, lo que quiere decir que más del 1 por ciento de la humanidad se encontraba en esa situación en 2019.

Comparada la cifra con la de 2018, supone un aumento de casi nueve millones de personas. Se trata del número más alto recogido por el organismo desde que recopila estas estadísticas. "El 1 por ciento de la población mundial no puede volver a sus hogares porque hay guerras, persecución, violación de derechos humanos y otras formas de violencia", explicó el jefe de la Acnur, Filippo Grandi, a la AFP.

El incremento se explica en parte por el mayor flujo de desplazados en zonas como la región del Sahel (Mali, Níger), desde la República Democrática del Congo hacia Uganda o en el noroeste de Siria, explicó Grandi al presentar el informe. En apenas una década, la cantidad de personas que tuvieron que huir dejando atrás sus hogares prácticamente se ha duplicado.

La pandemia no frena las guerras

De esta población en movimiento, 45,7 millones son desplazados internos, es decir que se han movido dentro de su país de origen; 26 millones son refugiados en territorios distintos al suyo (generalmente países de ingresos bajos o medios), 4,2 millones son solicitantes de asilo y 3,6 millones son venezolanos considerados en una categoría distinta por la doble vertiente económica y política de su éxodo. Venezuela, cuyo éxodo en realidad supera los 5 millones de personas, es el segundo país en número de refugiados contabilizados por ACNUR, solo por debajo de los 6,6 millones de sirios.

En cuanto a los destinos, Turquía es el país que acoge un mayor número de refugiados (3,6 millones) seguido de Colombia (1,8 millones), Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,4 millones) y Alemania (1,1 millones).

"Ha habido más conflicto, más violencia", advirtió Grandi. "Y eso significa que las soluciones políticas han sido insuficientes. Con una comunidad internacional muy dividida, incapaz de lograr la paz, desafortunadamente la situación no dejará de crecer, y me temo mucho que el año que viene será peor que este año", indicó. "Una actividad que no se ha visto frenada por la pandemia (del coronavirus) es la guerra, el conflicto o la violencia", resumió. (I)