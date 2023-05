Aclaran si Shakira prohibió que Clara Chía comparta con sus hijos

Los rumores en torno a Shakira, su ex relación, sus hijos y la nueva pareja de Piqué sencillamente no cesan. Y es que la obvia mala relación de la cantante con Clara Chía y Gerard Piqué incluso fue tema de varias canciones de la colombiana.

A ello se suman los comentarios e indirecta que han venido de lado y lado. Shakira y Piqué no han dejado de atacarse, aunque no directamente.

Incluso se ha rumorado que una de las condiciones para que el exfutbolista vea a sus hijos es que Clara Chía no esté cerca. Medios españoles aseguraron que los mismos Sasha y Milan habrían pedido a su padre no ver a su nueva pareja.

Sobre esto, el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, dio detalles. "Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad", aseguró.

Cuando le preguntaron si Shakira y Piqué mantenían contacto por "el bien de los pequeños", el abogado dijo: "no lo sé, no tengo ni idea. No es mi función esa".