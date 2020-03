El covid-19 llega a los escenarios y alcanza los podios

Artistas famosos, líderes políticos, miembros de monarquías y personajes de todos los ámbitos de la sociedad no escapan al coronavirus, una enfermedad que afecta a miles en el mundo sin diferenciar cuna, raza o procedencia.

El último en informar sobre su contagio ha sido el primer ministro británico, Boris Johnson, quien pese a su escepticismo inicial frente a la pandemia, comparte titulares con personalidades tan populares como Tom Hanks, Idris Elba, el príncipe Carlos de Inglaterra o Alberto de Mónaco.

El actor Tom Hanks y su esposa la también actriz Rita Wilson fueron los primeros famosos en confirmar el contagio en un viaje por Australia. Hanks instó a todos a quedarse en casa "no contagias a nadie y nadie te contagia. Sentido común, ¿no?".

Otro que se quedó encerrado es el actor Idris Elba también dio a conocer que padecía la enfermedad. "Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado", escribió en su cuenta de Twitter.

El covid-19 también llegó a la familia real británica. El príncipe Carlos, el heredero al trono, dio positivo. El hijo mayor de la reina Isabel II, de 71 años, se sometió a la prueba en Escocia, después de manifestar algunos síntomas de la enfermedad.

En España, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio positivo en uno de los países más golpeados por la pandemia. El pasado 25 de marzo, se confirmó también que está contagiada la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, quien permanece hospitalizada por una infección respiratoria.

Alberto II de Mónaco, de 62 años, padece coronavirus y su despacho confirmó que su estado de salud no es preocupante y sigue trabajando. El príncipe hizo un llamado para que se respeten las medidas de confinamiento en el principado, donde el ministro de Estado, Serge Telle, también dio positivo.

Sophie Gregoire, la esposa del primer ministro de Canadá también dio positivo y permanece en su residencia junto a Justin Trudeau, quien aún no tiene la enfermedad, pasando la cuarentena. Y la lista se amplía con el tiempo. DW (I)