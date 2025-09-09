Los Ahogados: un thriller ecuatoriano que representará a Ecuador en los Premios Goya

La película de Juan Sebastián Jácome, protagonizada por la actriz ecuatoriana Giovanna Andrade, fue elegida por la Academia de Cine del Ecuador para competir en la 40ª edición de los Goya.

El cine ecuatoriano celebra un nuevo logro internacional con Los Ahogados, cinta seleccionada para representar a Ecuador en la 40ª edición de los Premios Goya. Dirigida por Juan Sebastián Jácome y protagonizada por Giovanna Andrade, la película combina suspenso psicológico y drama familiar.

La trama se centra en Marcela, una novelista y madre que debe enfrentar la misteriosa muerte de una joven en su casa. Este hecho desata una crisis personal y familiar que la sumerge en una serie de tensiones que envuelven su vida personal y familiar.

Giovanna que interpretó a este personaje, dijo sentirse identificada con Marcela y confesó haber hecho “click” de inmediato. Pero confesó que fue un trabajo de mucha introspección.

Por otro lado, el director reveló que la historia se inspira en un caso real ocurrido en Quito, donde la muerte de una joven en una familia influyente quedó en silencio tras unos días en los medios. Ese vacío de respuestas motivó a Jácome a construir una narrativa sobre lo que no se dice.

“Los Ahogados nace de una necesidad personal de hablar sobre lo que no se dice, sobre cómo el silencio puede convertirse en una forma de violencia. Queríamos explorar la tensión entre lo íntimo y lo social, entre la memoria y el olvido”, dijo Jácome.

La propuesta estética se aleja del drama convencional y apuesta por un lenguaje emocional cargado de símbolos, donde cada gesto o mirada puede alterar la trama.

El elenco internacional incluye al actor boliviano-brasileño Fernando Arze Echalar y a talentos locales como Amelia Yépez, Pilar Olmedo, Diego Naranjo y Arturo Calahorrano. Se trata de una coproducción entre AbacaFilms (Ecuador) y Raindogs Cine (Uruguay), con respaldo de Visit Films (EE.UU.) para su distribución global.

Del Ecuador al mundo

La película ya acumula un recorrido destacado en el circuito internacional: en 2024 formó parte de la sección Goes to Cannes del Marché du Film y obtuvo cuatro premios en Ventana Sur. Su estreno en salas ecuatorianas inició el 4 de septiembre.

