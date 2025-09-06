El cine ecuatoriano brilló en el Festival de Venecia: ‘Hiedra’ de Ana Cristina Barragán se alzó con Mejor Guion

En el Festival de Venecia, la película ‘Hiedra’ de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán ganó el Mejor Guion en la 82.ª edición.

Ana Cristina Barragán triunfa en Venecia con ‘Hiedra’

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La película 'Hiedra', de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, fue distinguida este sábado con el premio al Mejor Guión en la 82.ª edición del Festival de Venecia, según anunció el jurado.

"Que viva el cine latinoamericano, Palestina libre", reivindicó la realizadora al recoger el galardón en el Palacio del Cine veneciano.

Asimismo agradeció el premio al jurado porque, dijo, "da valor" a su película y "significa mucho para el cine de Ecuador, donde "hacer cine solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos", alegó.

'Hiedra' es la historia de Azucena (Simone Bucio), una treintañera que cada día pasa horas observando a los muchachos de un orfanato, especialmente a uno de ellos, Julio (Francis Eddú Llumiquinga), sin rumbo en la vida.

Sus mundos parecen distantes, cada uno en una clase social diferente, pero sus heridas acabarán acercándolos a un descubrimiento recíproco, sobre una ruta íntima que culminará a los pies de un volcán de la capital ecuatoriana.

Esta película, una producción entre Ecuador, México, Francia y España, cierra la trilogía que Ana Cristina Barragán ha dedicado a historias atravesadas por un tema familiar, completada por 'Alba' (2016) y 'La piel pulpo' (2022).

