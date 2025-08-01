Quito activa más de 300 eventos en su "Mes de las Artes"

La capital ecuatoriana contará con más de 300 eventos públicos y privados como motivo del "Mes de las Artes", que se realiza durante cada año.

Durante agosto, Quito desarrolla su "Mes de las Artes" con más de 300 actividades culturales en espacios públicos. La programación incluye conciertos, exposiciones, festivales y talleres de acceso libre.

Las iniciativas, que son impulsadas por entidades como el Ministerio de Turismo, el Municipio de Quito, la Secretaría de Cultura y la empresa privada, se vincula con la conmemoración del 10 de agosto de 1809, fecha que marca el Primer Grito de Independencia del Ecuador. La agenda busca unir el arte con la memoria histórica en los espacios de la capital.

La programación incluye actividades distribuidas en plazas, museos y barrios de distintas zonas de la ciudad. Entre estas actividades se encuentran festivales temáticos como “Capitol Land” en el teatro Capitol entre el 22 y 23 de agosto a las desde las 16:30, y “Danza 360” en la plaza Belmonte los días 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto desde las 19:00.

Entre otras actividades programadas destaca el Festival de Mapping “Quito Luz de América”, previsto del 8 al 10 de agosto entre las 19:00 y las 23:00. Las proyecciones se desplegarán en seis puntos de la ciudad: la iglesia de San Francisco, Teatro Nacional Sucre, Basílica del Voto Nacional, iglesia de Santo Domingo, parque La Alameda, y parque La Carolina. Esta iniciativa aplica una técnica audiovisual que utiliza proyectores para mostrar imágenes en superficies arquitectónicas.

Para conocer el recorrido completo y el mapa de las proyecciones se puede acceder a la página web festivaldemapping.visitquito.ec.

El proyecto Sucre Viajero inició el 26 de julio con una presentación en el estadio de Calderón y continuará con nuevas funciones el 2 y el 9 de agosto. Este programa lleva espectáculos a parroquias de la ciudad, como Quitumbe y La Moya, con la participación de agrupaciones como la Orquesta de Instrumentos Andinos, Inti Illimani Histórico, Grupo Yavirac, Los Antares y Los Kipus.

Toda la programación está disponible en la web de la Secretaría de Cultura y en la plataforma Visit Quito.

