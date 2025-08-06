Deliciosos sabores se disfrutarán en el Hueca Fest 2025

Durante cuatro días, Quito será sede del Hueca Fest, un evento que resalta la gastronomía de Ecuador. Habrá hornado, encebollado y más.

Hornado quiteño, encebollado, bolones y dulces típicos son parte de las delicias que se disfrutarán en el Hueca Fest 2025. El evento culinario se desarrollará en el Centro de Eventos Bicentenario, en el norte de Quito.

La actividad es organizada por la Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador, con el respaldo de instituciones públicas y privadas. Su objetivo es celebrar la identidad y los sabores tradicionales del país; además impulsar la reactivación económica y apoyar a los pequeños y medianos emprendedores.

El evento contará con la presencia de artistas ecuatorianos como La Vagancia, Proyecto Coraza, Jayac, Los Cumbancheros y Cecy Narváez. Esta parte se llamará Hueca Music.

También habrá la Hueca Kids, en donde habrá juegos y entretenimiento; y la Hueca Pets que contará con actividades para animales de compañía.

Una de las novedades será Pachamama Alta Cocina, una experiencia gourmet que transformará los platos tradicionales. Además se desarrollará la Olimpiada Culinaria Hueca Fest, que es una competencia acompañada de talleres, catas, concursos y degustaciones con expertos en gastronomía ecuatoriana.

Hora y fecha del Hueca Fest 2025

La cuarta edición de Hueca Fest reunirá 130 huecas y 50 emprendimientos. Se realizará este viernes 8 y se extenderá hasta el lunes 11 de agosto de 2025. Comenzará a las 09:00 y el valor es de USD 3,50; adultos mayores, niños y personas con discapacidad no pagan.

