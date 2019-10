Toty Rodríguez una diva de verdad

Conserva el glamour de una estrella. El encanto de su personalidad y sus ojos destellan como en el cine francés, a fines de los 60.

En 2019 llegó a la gran pantalla con Azules turquesas y por estos días estrena también la obra de teatro Diva de Divas, en Quito. El guion lo hizo Ramón Serrano y cuenta Toty Rodríguez que cuando supo el nombre, le contestó “yo no voy a hacer una obra con ese título”. Le daba vergüenza.

Se lo comentó a sus amigos y le respondieron: “tranquila, Toty, no seas tan humilde. Tú eres la única diva que hay en Ecuador”. La convencieron de que era válido que hiciera un papel en el que se interpretara a sí misma.

Diva de Divas es un monólogo de una modelo de alta costura que después de haber triunfado en Europa y estar en el jet set de París, regresa por ciertas circunstancias a su país y se encuentra con que ya nadie le quiere dar trabajo.

El personaje se enfrenta a un deterioro personal, laboral y emocional al afrontar su decadencia. A Rodríguez le gusta la obra porque tiene elementos biográficos suyos.

“Yo soy en el fondo bastante sencilla y humilde. Cuando regresé de París tenía un gran nombre, que alcancé con mis actuaciones, pero en Ecuador casi no se veía cine europeo, y desde que mi sobrino sacó el documental ‘Mi tía Toty’, hace dos años, de alguna manera he sido descubierta por los más jóvenes”.

En los 60 viajó a París y cosechó una gran carrera como actriz. Dice que cuando vuelve aún hay quienes la reconocen.

¿Cómo llega la modelo a la actuación?

Mi estancia en París representó un crecimiento artístico y personal. Fui valiente en quedarme a vivir en un país del que no conocía su idioma. Llegué como modelo, pero ya había hecho mis pininos en actuación. Yo ingresé al Conservatorio de Música de Guayaquil, donde estudié piano, canto y violonchelo. Mi padre nos impulsaba mucho al conocimiento y a la práctica de algún arte.

Un día llegó el director de una compañía de óperas, zarzuelas y operetas y me escogieron para interpretar a Carmen, por mi voz de contralto. También hice la “Viuda Alegre” y hasta bailé can can. Ahí me di cuenta de que me gustaba el teatro. Empecé en el modelaje y salí elegida Miss Ecuador (1960) y en París pude ser modelo de fotografía y de modas, pero se dio la oportunidad de actuar y sentí que mi vocación era actuar, además de viajar.

En Francia tuve la suerte de ser una inmigrante de lujo, porque obtuve trabajo muy fácilmente, muy bien pagado, aunque no vivía con lujos, sin embargo, tenía para vivir y fui bien recibida por la sociedad francesa. Allá conocí a muchos famosos, como Loise de Funés y Marcello Mastroianni. Las pocas veces que he vuelto a Francia todavía hay quien me reconoce.

¿Cuál es la relación arte-mujer en Ecuador?

Es difícil para las mujeres en todas las esferas, aunque creo que en el arte se ha visto menos que en otros sectores de la vida nacional. Como actriz no he sentido machismo ni en Europa ni en Ecuador. Quizás como he tenido un temperamento de líder, no me he dejado aplastar, pero siempre estamos en segundo plano. Siempre tenemos que estar demostrando a la sociedad que valemos en todos los campos y pasar el examen, pero en el arte las cosas son menos duras que en otros campos.

¿Qué personajes del teatro fueron importantes en su carrera artística?

Algunos personajes que marcaron mi vida. El teatro tiene el feed back inmediato y tú sientes al público, su risa, la tensión y ese calor de la comunicación que no te dan otros medios. Hice de Madre Coraje, de Bertolt Brecht, que es una especie de consagración para todas las actrices del mundo.

Otro personaje importante fue Manuela Sáenz. Fue una obra que escribió quien fuera mi compañero de vida, Pedro Saad. Llegó a confesarme que se había inspirado en mi persona, incluso en mi ritmo respiratorio, para que yo la interpretara. También recuerdo un programa de televisión bien acogido que se llamó 30 minutos, sobre la realidad nacional.



¿Con qué sueña Toty?

Con una serie de televisión con distintos personajes ecuatorianos desde la época prehispánica para resaltar los valores que se han quedado escondidos o camuflados por la historia o por la educación y que no se han reivindicado lo suficiente, es uno de los sueños que se me quedaron en carpeta. Siento que a lo largo de la historia hemos perdido un poco de fortaleza en nuestra identidad, quizás porque no hemos sido muy guerreros. (I)

Se catapultó a la fama tras llegar a Francia como Miss Ecuador. Allí actuó en 'El gran restaurante' con el actor francés Louis de Funés.

Ha interpretado a 'Carmen', hizo de la 'Viuda Alegre', 'Madre Coraje', 'Manuela Sáenz'.

Personal

- Toty Rodríguez celebra este 2019 sus 50 años de vida artística y lo hace sobre las tablas con la obra Diva de divas.

- María Rosa Rodríguez Váscones nació en Guayaquil. Ha sido actriz, cantante, modelo y presentadora de televisión.

- Cuenta que Pedro Saad le construyó el personaje de Manuela Sáenz, inspirado incluso en su respiración.

- En 2016 se presentó el documental sobre su vida ‘Mi tía Toty’, de León Felipe Troya.

- En esta etapa de su vida tiene un proyecto creativo para la recuperación de la identidad nacional. (I)