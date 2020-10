Steve Jobs vivió una vida de intensa reflexión e inspiración

Quien te regala un libro te está dando alas para que vueles sin límites. Recibir una de estas perlas invaluable y sobre todo de esos que te encantan leer es una maravilla de genuina inspiración... Durante el transcurso del 2019 llegaron a mis manos incontables libros, todos de excelso contenido. Agradezco públicamente e infinitamente a los que se tomaron el tiempo especial para enviarme algunos de sus libros tanto físicos como en PDF.



Uno de esos gratos ejemplares llegó a mi minúscula biblioteca en diciembre, fue un obsequio del escritor y poeta Fabio Mendoza Obando. Ese ejemplar es la biografía de Steve Jobs, titulada Steve Jobs. La biografía escrita por Walter Isaacson y traducida al castellano por David González-Iglesias González (edición enero 2012 México, D.F).



Este libro “se basa en más de cuarenta entrevistas realizadas a Jobs a lo largo de dos años, además de entrevistas a más de cien miembros de su familia, amigos, adversarios, competidores y colegas". Isaacson tuvo acceso "exclusivo y sin precedentes" a la vida de Jobs.



Se dice que Jobs estimuló a los entrevistados a decir toda la verdad. Si bien Jobs cooperó con la elaboración del libro, no pidió tener ningún control sobre los contenidos (excepto la tapa), y renunció al derecho de leerlo antes de ser publicado.



Steve Paul Jobs (nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco y falleció en Palo Alto, California, el 5 de octubre de 2011) fue un destacado informático y empresario estadounidense. “Creador del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer, una empresa innovadora en el sector de la informática”.



En la introducción del libro Walter Isaacson describe: “Este libro es sobre la accidentada vida y la abrasadora e intensa personalidad de un creativo emprendedor cuya pasión por la perfección y feroz determinación revolucionaron seis industrias diferentes: los ordenadores personales, las películas de animación, la música, la telefonía, las tabletas electrónicas y la edición digital”.



Si Jobs no hubiese nacido nuestro mundo actual en lo tecnológico significantemente sería descolorido, él vivió una vida de intensa reflexión e inspiración, su historia causa asombro indeleble que es y será excelsa referencia para todo emprendedor, específicamente si eres autodidacta.



¿Por qué la vida de Steve Jobs es de reflexión e inspiración?



Muchos creen que Jobs es la reencarnación de Alan Mathison Turing (1912-1954), calificado como uno de los “padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna”.



Alan inició esta mágica aventura tecnológica y Jobs nos llevó a la cima… Los padres biológicos de Steve Jobs fueron: Abdulfattah “John” Jandali y Joanne Carole Schieble, los adoptivos fueron: Paul Jobs (1922-1993) y Clara Hagopian (1924-1986).



Paul y Clara bautizaron a su hijo con el nombre de Steven Paul Jobs. La vida de este genio está colorida de invaluables enseñanzas, meditación, desprecio e incalificable admiración.



Para los padres que abandonan a sus hijos deben entender perfectamente que es la peor decisión que pueden hacer, jóvenes que aún no han sido padres de familia deben tener presente que esa criatura que hoy no es nada posiblemente mañana sea un ejemplo a seguir.



Increíblemente Steve Jobs fue despedido por John Sculley en 1985 de su propia empresa que fundó en 1976 Apple Computer. En el discurso que Steve pronunció en la Universidad de Stanford el 12 de Junio de 2005, refiriéndose a esa despedida de Apple dijo: “En ese entonces no lo entendí, pero ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez de tener éxito fue reemplazada por la iluminación de ser un principiante otra vez. Me liberó y entré en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los siguientes cinco años fundé una compañía llamada NeXT, otra empresa llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convirtió en mi esposa. Pixar continuó y creó la primera película en el mundo animada por ordenador, Toy Story, y ahora es el estudio de animación de más éxito a nivel mundial”.



Jobs nos demostró con colosal éxito que no es necesario tener un título universitario y maestría en el extranjero para ser ejemplar exitoso, si tienes la brillante y exclusiva oportunidad que tus padres te apoyan para ser destacado profesional. No desperdicies ese distinguido privilegio, y si no tienes dicha y oportunidad tampoco pongas pretextos, el éxito llega cuando realmente te entregas a él sin importar tiempo y circunstancias. Esfuérzate para brillar intensamente.



Para darle fragancia a tu existencia debes luchar continuamente, has nacido para resplandecer con eminencia por siempre, pero para lograr ese grandioso objetivo debes relacionarte con grandes águilas y no con perversas víboras. (I)