El sector cultural libera sus contenidos

Cineastas locales como Ernesto Yitux y Valeria Suárez Rovello o Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento liberaron sus producciones de manera digital durante el estado de excepción, que rige en el país desde este martes 17 de enero.

Mr. Books ha puesto en marcha un plan de entrega de libros a domicilio sin costo adicional para 24 provincias de Ecuador, desde el stock que tienen en sus bodegas.

Para Fernanda Villagómez, directora de marketing de la cadena, se trata de “abrir otros mundos ante la ansiedad y la crisis desde casa”. Celebra que el Gobierno haya autorizado este tipo de entregas durante la emergencia.

“Leer siempre ha sido un acto solitario”, suele decir la crítica literaria Cecilia Ansaldo. La música tiene algo de eso, en cierta medida. Del otro lado del sector cultura están los escenarios, los encuentros literarios y el cine.

“Nosotros requerimos el estar juntos, tocarnos, hablar, compartir presencia, sino sería mucho más barato hacer el Escritor Visitante vía Skype. La presencia es irremplazable”, dice Daniela Alcívar Bellolio, escritora que dirige el Centro Cultural Benjamín Carrión.

Para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo estaba prevista la realización del encuentro Escritor Visitante con el argentino Alberto Giordano, quien además lanzaría uno de sus trabajos literarios publicado con el pequeño sello local Turbina.

Su visita quedó postergada debido al cese de actividades para evitar el contagio masivo de covid-19, así como en otros tantos espacios culturales que sobreviven del encuentro y de la puesta en escena.

Alcívar, quien también es parte de Editorial Turbina, programó con su equipo el lanzamiento de la colección de ensayos, que empezaba con Giordano; sin embargo, ahora piensan en las posibilidades de sus distribución.

“Dadas las condiciones actuales debemos pensar cosas y luego renovarnos para que las instituciones culturales generen formas del buen vivir —por decirlo de alguna manera—, entender la cotidianidad, la lectura, el pensamiento, la producción para los otros”.

Señala que las editoriales son microempresas, “solo publicamos libros por lo que se vende, es un trabajo que hacemos por amor, si no vendemos no publicamos. El discurso de abrir contenidos no contempla estas coyunturas”.

Mariana Andrade, directora del cine Ochoymedio, en La Floresta, en Quito, sostiene que la liberación del contenido a través de las transmisiones en vivo por internet es positivo solo para ciertos sectores del arte. Pero en el caso del cine Ochoymedio no es factible por los derechos de autor.

De acuerdo a Andrade, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) tiene acercamientos para determinar medidas de ayuda, sin embargo, otra problemática que afrontan es que no existe un gremio organizado que pelee por sus derechos y bienestar.

Actualmente trabajan en una plataforma, donde debaten propuestas para mejorar sus condiciones laborales.

“Puede haber muchas salidas, pero tenemos una exigencia al Estado con programas Empleo Joven y Arte Para Todos, que cumplan con sus pagos pendientes desde octubre (en el IFAIC). Arrimamos el hombro para que todo lo que nazca después del coronavirus florezca para la salud de todos”.

La Asociación Nacional de Artes Escénicas envió una carta al Presidente pidiendo “un plan de contingencia; es urgente que el Estado ecuatoriano piense, diseñe y ejecute medidas que ayuden a los artistas y gestores culturales a atravesar esta crisis”.

Desde el MCyP respondieron a este diario que “el Gobierno está coordinando con todas las áreas porque son políticas en estado de emergencia y que pronto daremos una respuesta”.

La actriz Belén Idrobo sostiene que desde los grupos de teatro se piensa en opciones para juntarse, pero hay que tomar precauciones.

No obstante, aspira a que en un futuro cercano el Estado reconozca a manera de algún estímulo a este sector, pues considera que “tomará mucho tiempo reactivarse”.

Para la economista especializada en cultura, Gabriela Montalvo, “el Estado tiene que entrar como apoyo para evitar que el sistema colapse en todos los niveles. El sector del espectáculo es el más lastimado, ya de por sí es precario, ya tiene bajos ingresos y ahora quedan expuestos a la indigencia y eso no es una exageración”.

Piensa que sería una alternativa que el MCyP active fondos de salvataje, que podrían funcionar con ciertos mecanismos como la compra y venta anticipada de funciones de teatro de espectáculos que no pueden realizarse.

Según Montalvo, esto “debe venir del Fondo del Ministerio de Cultura que está previsto en la Ley de Cultura y también se podría pedir una contribución a quienes no pierden, sino que ganan, como supermercados”.

Para Montalvo la emergencia demuestra que “hay una crisis de salud emocional, de soledad, de compañía que evidencia que no vivimos solo de pan. La cultura no es ocio, es algo que forma parte de la vida y debe ser asumido de esa manera por el Estado”.

Para Karina Sánchez, directora de la pequeña librería Tolstoi, estrategias como el delivery funcionan a corto plazo.

“Ahora creo que hay cosas más importantes. La salud, la sobrevivencia. Luego vendrán días para pensar en el aspecto económico y el impacto que esto tendrá en el mundo cultural”. (I)