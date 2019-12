Lugo: "Los políticos pasan echándose flores, no les gusta el humor"

Editorial La Caracola ha editado el libro Tripa Mistic, una novela de humor que -a diferencia de cuando se publicó por entregas, en un blog- tiene un desenlace no definitivo en sus dos últimos capítulos. Los 30, escritos por Rafael Lugo, fueron editados por Andrés Cadena y lo enmarcan en un género poco explorado en el país.

Habrá una segunda parte, cuenta el escritor y abogado, que ya plantó el primer arupo de un bosque que ha empezado a tomar forma cerca de El Trébol, el sitio que marca el paso entre el centro de Quito y el Valle de los Chillos. “Rafa” ha concebido dejar allí un pulmón para una ciudad cuyo ruido intenso suele ocultar el sonido de la risa, de las carcajadas.

Los personajes que aparecen en la “Tripa”, como llama el novelista a su más reciente obra, viven sus desventuras junto con animales que tienen sus propios conflictos, mientras el mundo se acaba.

¿Qué riesgos afrontaste al escribir para hacer reír?

Cuando empecé a escribir esto pensaba que los que más iban a quejarse eran los católicos, pero ahora temo que sean los falsos indigenistas que creen que cualquier crítica a las últimas movilizaciones, por ejemplo, son una forma de racismo. Y de lo que pasó en octubre de este año hablo al final del libro. Sabemos que todos los mensajes que uno emite ahora son sacados de contexto, no se diga el humor.

En esta ficción humanizas a Dios y aparece muy cercano a los ecuatorianos, ¿por eso temías que irrite a los religiosos?

El personaje más humano de la literatura es el dios de las religiones abrahámicas. Es creado a imagen y semejanza de todos, que le hacen hablar conforme a lo que les gusta o no. Es a quien lo ponen a acumular likes en Facebook a ver si salva a un guagua.

Y hay cosas que otros no resolvieron por haberlo humanizado. Cuando San Pablo convierte a Jesús en Cristo, por ejemplo, le da una naturaleza mística y sobrehumana, sí, pero también empieza una historia que tiene como protagonistas a una virgen y a una paloma (el Espíritu Santo). Cometieron un tremendo error de doctrina: si Dios es inmutable, ¿por qué se convierte en tres en uno? Tertuliano tuvo que hacer malabarismos para explicar la Santísima Trinidad, que no fue otra cosa que una copia de la religión egipcia. Y de las religiones en que hubo un redentor que vino a la Tierra, fue traicionado, asesinado, resucita y juzga a los muertos junto a su padre después. Como Osiris, que se supone apareció miles de años antes. Es como el “Rincón del Vago” de la historia, del que cada ser humano ha sacado un cuento para darle su voz.

Habías escrito en tus columnas desde el animalismo, pero ahora haces personajes brillantes a los animales...

Hay un centauro vegano (Folo) que tiene cosas típicas de uno, a quien le caen por lo que piensa, como yo, aunque yo no sea vegano, sino vegetariano. Al final del día, ves que el personaje más sabio siempre es el cuy (Mentol).

¿Crees que la “Tripa” vaya a molestar al poder?

No se ha de enterar siquiera. El poder no va a la biblioteca. Lo que me preocupa es que la gente aún prefiera votar por el populismo, por lo que le haga cagarse de risa. Es una de nuestras tragedias alentar al político que es ridículo. Esa es la causa de que haya asambleístas tecnocumbieras también, en lugar de darle atención en serio a los temas sociales.

Es que hay que reírnos de los políticos, no con ellos. El humor es un acto de irreverencia constante, y empieza por reír de uno mismo. Entonces, al político le disgusta el humor porque aquí pasa echándose flores, atribuyéndose méritos y cualidades que no tiene.

Dejaste algo inconcluso, como en una serie de Netflix al final...

Se da paso a la segunda temporada porque lo de internet fue un experimento, una forma de promover la historia. Demoré en publicar el libro luego de terminarlo por cosas que tenía que hacer; además, estar en estado de gracia con el humor es un problema. No siempre tienes ganas de reír. Lo último que ha pasado en el país, los relajos de octubre aún me tienen mal genio. Tomará su tiempo poder reír de aquello. Y quizá la segunda parte sea impresa, directamente. Ya tengo en la cabeza lo que pasará, lo escribiré en enero, con la depresión por tener que bajar de peso luego de haber engordado en diciembre.

Y pese a la crisis...

No sabemos qué irá a pasar. Los indicadores preocupan, y lo que está mal, tiende a empeorar. Además, los ecuatorianos toman todo como un conflicto personal, no distinguen entre lo que es criticar las ideas de alguien y lo que es insultarlo. No hay debate sino epítetos: sentirse ofendido por cualquier argumento y terminar atacando al mensajero. La gente reduce todo al absurdo, no se lee todo, toman una frase y te joden. (I)

La Caracola

Tripa mistic

La edición digital del libro sobrepasó los 1.500 lectores en el blog del escritor Rafael Lugo. El sello editorial ecuatoriano imprimirá 500 ejemplares.