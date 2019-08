Quito Blues convocó a la comunidad musical latinoamericana

Para el músico “el blues es necesario tanto en la música como en el intelecto de la gente. Sin el blues no hubieran surgido otros géneros. Y este festival permite que los músicos latinoamericanos compartamos nuestra pasión”.

La gente aplaudió la participación del Jefe. Como Antonio Romoleroux, quien ha asistido al festival desde sus inicios. “Vengo desde los primeros que fueron en la casa del Pato (Recalde), y realmente me gustó el estilo de Vergara en su show y su manera de tocar el bajo”.

Otro de las bandas participantes fue María Limosnas, de Latacunga. En cambio, su propuesta está más cerca del Jump Blues, al contar con instrumentos de viento y letras divertidas como “Confesiones nocturnas”, que habla de “varias aventuras que les han pasado a los músicos”, según confiesa Renán Rengifo, cantante y líder de la agrupación.

María Limosnas tiene cinco años en los escenarios. Son siete músicos, pero en ocasiones pueden llegar a nueve. Destacan que su repertorio es inédito, por lo que en el festival tocaron “El Blues de la Soledad”. “Ojos azules”. “Taita Blues”, entre otros.

“Todos escribimos las canciones. Y nos influencian géneros como el blues y rock n roll”, dijeron.

Es el segundo año de María Limosnas en el festival de Blues por lo que les emociona la escena capitalina y la afluencia del público. “El Blues es la mejor manera para expresarnos y además demanda una versatilidad”.

Saint Pete Blues Band

Otra de las participaciones destacadas fue la de Saint Pete Blues Band, cuarteto oriundo de Florida, Estados Unidos. Dos de sus integrantes ya visitaron Quito el año pasado. En el escenario compartieron con Pato Recalde, el productor del evento, y quien demostró su talento en la armónica. Recalde también es fundador de la banda pues los conoció en la ciudad de Tampa donde reside hace varios años.

Animaron y movieron al público con temas como “One Way Out” y “Stormy Monday”, ambos clásicos de Allman Brothers , así como “Lay down Sally”, de Eric Clapton.

Los músicos manifestaron su satisfacción de participar en el festival, porque “realmente ayuda a Quito, nos gusta ser parte de esto. El Blues trata sobre expresar las emociones de una forma creativa y positiva”.

Sindicato Único del Blues, de Uruguay; y Ablusadas Blues Band, de Brasil también ofrecieron lo mejor de su música en el evento que ya apunta a su edición internacional en México y Chile. (I)