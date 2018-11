'Lo que no somos' narra con música casos de autosabotaje

¿Quién no ha experimentado alguna vez el sabotaje, casi inconsciente, de todo emprendimiento personal o profesional ya proyectado?

Ya sea por baja autoestima, temor al fracaso u otros tantos miedos a salir de la zona de confort, son conductas que han empezado a ser más evidentes en la sociedad.

Las fundadoras del colectivo Elefante Rojo, Cristina Illingworth (actriz) y Cristina Alcívar (cantante), se interesaron por este tema y decidieron llevarlo a las tablas con la historia de un grupo que asiste a una sesión de coaching para hablar de sus problemas y tratarlos con una especialista.

A este musical lo denominaron Lo que no somos, el cual fue el resultado de un grupo focal de donde tomaron varios perfiles con edades específicas para dar vida a sus personajes.

Diego Chiang, Vanessa Peña, el actor Fernando Gálvez y las dos Cristinas serán las voces protagonistas y quienes recrearán esta interesante historia de los asistentes a una charla motivacional, de apoyo emocional.

“Es interesante ver cómo es el problema de cada personaje y cómo se pueden ayudar los unos a los otros”, opina Rocío Maruri, la directora.

Ella ya había trabajado con parte del elenco en otro musical y el desafío de empatar coreografías, melodías y la interpretación ya se le ha convertido en un desafío que le apasiona desarrollar.

“La escenografía será solo de sillas, con unos cuadros al fondo y un perchero, de ahí habrá un juego de luces. Por momentos será contada en tiempo real y otros en flash back y en estas partes, los personajes dejarán de ser ellos mismos para reforzar a su colega sobre lo que está narrando”, indica Maruri.

Cada personaje, un caso

El libreto de Lo que no somos es de Claudia Sensi-Contugi, quien creó un hilo conductor que empieza cuando Laura (Cristina Alcívar), la joven coach motivacional, liderará -con nervios- su primera sesión junto a cuatro personas con diferentes conflictos.

Cecilia (Cristina Illingworth) es una abogada de 29 años, insegura, que desea bajar de peso y quiere conquistar a un chico, pero nada le ha funcionado para lograrlo. En cambio, Víctor (Fernando Gálvez) es un hombre de 50 años, trabajador, con una crisis matrimonial, por seductor.

Alejandro (Diego Chiang) es el joven de 22 años, “hijo de papi”, e inmaduro, que se quiere comer al mundo. Mientras que Nathalie (Vanessa) es una nutricionista de 35 años, que no se decide entre sus proyectos profesionales y los que “exige” su esposo del matrimonio.

Cristina Illingworth recuerda que todo empezó con un libro en el que conoció el tema del “autosabotaje” y luego de desarrollarlo como una sesión del tipo Alcohólicos Anónimos empezaron el proyecto, en febrero.

“Con esta obra buscamos transmitir un mensaje súper positivo de que las riendas de nuestras vidas están en nuestra mente y que la única voz que vale es la que sale de nuestra propia boca”, explica la artista cofundadora de Elefante Rojo.

Para interpretar a Cecilia, abogada controladora y perfeccionista, hizo su propia investigación del personaje que tiene una similitud al de la protagonista de la serie Crazy Ex-girlfriend, quien tiene conflictos con su madre.

La participación de Fernando Gálvez en este musical es sorpresiva, pues no es cantante. Pero su personaje interactúa mucho con el de Diego Chiang, Alejandro, en quien se ve reflejado Víctor, pero con el que más choca y tiene broncas en escena.

“Para mí ha sido algo como que me ha sacado un poco de mi zona de confort, porque son compañeros con los que nunca antes he trabajado en mi vida (...) por un momento me asusté porque escuché a Diego cantar y es increíble, pero él es muy cordial. Ensayamos juntos, estoy feliz”, cuenta el reconocido artista.

Para Vanessa Peña este tema le ha servido incluso para su desarrollo personal. “Me basé en mí, pues tengo 39 años y no tengo hijos y muchas veces la gente me pregunta por qué no los tengo o eso de que te vas a quedar solterona (...) el mensaje es que seas mujer o cualquier persona, debes hacer lo que tienes que hacer y no tanto lo que la gente te pide ser”, dice esta cantante quien se estrena en este musical.

Alcívar, quien interpretará a la coach Laura, escogió junto a Illingworth los temas que los intérpretes cantarán. “Watch what happens”, “The History of Wrong Guys”, “A Miracle could Happened”, “Oh my gush”, son algunas de las piezas que entonarán en forma individual y grupal.

Josué Nieto (piano), Geovanna Badaraco (contrabajo) y Juan Ordóñez (batería) conforman la banda que tocará en vivo los temas.

El musical se estrenará el viernes 16 de noviembre en el Teatro Sánchez Aguilar, a las 22:30. (I)

Se abre el telón

Musical con banda en vivo

Josué Nieto (piano), Geovanna Badaraco (contrabajo) y Juan Ordóñez (batería) serán los integrantes de la banda que interpretará unas 17 piezas de seis musicales de Broadway. Habrá juegos de luces y el libreto incluye varias elipsis.

90 minutos durará esta obra escrita por Claudia Sensi-Contugi, quien dividió la historia en dos actos.

Funciones en el teatro

La obra se presentará en la Sala Zaruma del 15 al 17 de noviembre y del 29 de noviembre al 1 de diciembre, a las 22:30. Los boletos cuestan $20 y se adquieren a través de la página web Ticketshow.com.