La historia de una petatera se narra en obra de Acosta

Los contagiosos aullidos de María la petatera es el segundo libro de Carlos Acosta, en el que retrata la situación de una mujer liberal y de mucha fortaleza. Abandonada por su familia y violentada a lo largo de su sencilla vida, decide dedicarse a la prostitución bajo costumbres antiguas en que las cortesanas transitaban los campos para ofrecer sus servicios sobre un petate. Esta obra, presentada hace dos semanas en el auditorio de la Biblioteca Municipal, fue escrita por el autor en España, donde residió algunos años. “Esta idea me nació de una historia que me contó papá y de un amor de medianoche que conocí en los singulares y estruendosos caminos de mi vida”, detalla Acosta, quien postuló hace cuatro años al programa Editorial Municipal para la publicación de esta obra. Con un buen manejo descriptivo de sus personajes, paisajes y tradiciones, el escritor sigue la línea narrativa de Gabriel García Márquez, del que toma el realismo mágico para dejar sentadas algunas leyendas locales. Aunque no se precisan fechas ni ubicaciones geográficas, el artista demuestra un leve reflejo de las vivencias de los habitantes de la provincia de Los Ríos, siglos atrás. Un análisis de esta obra se publicará en la próxima edición de Cartón Piedra. (I)