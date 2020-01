La Orquesta Sinfónica Nacional abre el Año Ludwig van Beethoven

El director Yuri Sobolev y el pianista ecuatoriano Carlos Juris estarán con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador en el primer Concierto del Año Beethoven que se realizará en la Casa de la Música, en Quito, el 24 de enero a las 20:00. La entrada cuesta $15.

La institución informó en un comunicado que el programa previsto para la ocasión incluye la obertura “Fidelio” -su única ópera-, opus 72; el famoso concierto No. 3 para piano y orquesta en do menor, opus 37, y la sinfonía No. 7 en la mayor, opus 92, de Ludwig van Beethoven.

La Casa de la Música se une así a la conmemoración mundial por el aniversario 250 del genial músico alemán nacido en Bonn el 16 de diciembre de 1770, aunque fue en Viena donde se convirtió en una celebridad, no tanto como compositor sino como pianista.

El concierto No. 3 para piano y orquesta en do menor fue terminado por Beethoven en 1800, estrenado en abril de 1803 y publicado en 1804. Marcó el fin de la música fresca y ligera de este músico que pasó a los rasgos épicos y turbulentos que marcaron el sello de su segunda etapa de vida aquejado definitivamente por la sordera.

Este concierto, el único escrito en modo menor, reflejó la evolución de su literatura pianística en un momento cuando ya había compuesto 18 de sus 32 sonatas para piano.

El pianista Carlos Juris, posee una importante trayectoria internacional. Fue el primer instrumentalista ecuatoriano graduado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú en 1983. Actualmente imparte clases en la Universidad de las Artes/Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia.

El director Yuri Sobolev, quien será la batuta de la Sinfónica Nacional en este concierto, es su director asistente. Graduado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú donde estuvo al frente de su Orquesta.

Sobolev ha sido director titular y artístico de varias orquestas en Rusia, Turquía y Albania. En 2013 dirigió la Orquesta Filarmónica de Montevideo. (I)