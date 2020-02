Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico ofrecerá concierto de aniversario

La Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico (OES) ofrecerá un concierto por su tercer aniversario este sábado 29 de febrero, a las 19h00, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín Carrión de Quito. La adhesión será de $ 5.

El maestro Ricardo Monteros Tello señaló a diario EL TELÉGRAFO que para la ocasión se ha montado un variado repertorio con obras de autores de Ecuador, Latinoamérica y el mundo.

Junto a la OES y bajo la dirección de Monteros se presentarán solistas invitados como Iryna Valchak, de Ucrania; y los ecuatorianos Matías Núñez y Martina Durán.

Entre las piezas ecuatorianas que se escucharán estarán El espantapájaros (Gerardo Guevara); Vilcabamba (Corsino Durán), Pasillo: yo te quiero mucho (Miguel Jaramillo) e Invernal (Nicasio Safadi).

Monteros añadió que del repertorio internacional y latinoamericano destacan piezas como Suite Nro. 1 y Canción de Solvieg, ambas de Edward Grieg; Che faro senza Euridice, de Christoph Gluck; Cant take my eyes off you, de Bob Crewe; Ameno, del Grupo ERA, y Adiós Nonino, de Astor Piazzola.

El maestro resaltó que en estos tres años de trabajo han pasado por la OES cerca de 200 chicos de Ecuador, Venezuela, Colombia, Cuba y México. También han contado con solistas internacionales de Japón, Armenia, Chile, Canadá, Ucrania y han tenido la cooperación de maestros de Cuba, Venezuela y Armenia.

Con la planta de estudiantes, añadió, “han podido ofrecer más de medio centenar de conciertos dentro y fuera de Quito y viajado a provincias como Esmeraldas y Carchi”.

La OES ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Cultura y son los ganadores de un concurso nacional. Actualmente forman parte de la red de orquestas de coros infanto-juveniles del Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC).

Las orquestas y coros Ecuador Sinfónico, tanto en sus formatos infantil como juvenil, reciben a niños y niñas desde los 6 años hasta jóvenes de 28 años. (I)