Nuevas normas se aplican para disfrutar del arte

Con la llegada de junio, los museos de Europa tienen estrictas medidas de seguridad como sus principales aliados. Así, quedan atrás los recorridos virtuales y el contenido digital que primó durante la emergencia sanitaria por el covid 19.

El Museo Guggenheim de Bilbao abrió sus puertas al público en general el 1 de junio con nuevas reglas de funcionamiento.

Entre ellas está que la compra de entradas sea únicamente por internet y con tarjeta de crédito. Para el recorrido de las galerías es necesario contar con la aplicación del museo en el celular o tablet para la audioguía.

El objetivo es que los visitantes no puedan deambular ni improvisar un recorrido; hay que seguir el que está delimitado previamente para que la dirección en el interior del edificio sea única, lo que, además de servir como medida preventiva ante potenciales contagios, agilizará la circulación.

Adicional a ello, no se puede ingresar con bolsos, mochilas o bultos, ya que el guardarropas está cerrado. No se permitirá el ingreso sin tapabocas o con temperatura superior a los 37°c y hay que mantener la distancia mínima de 2 metros.

De igual forma, los museos de la Ciudad del Vaticano retomaron sus actividades el 1 de junio, pero estarán disponibles de lunes a jueves, de 10:00 a 20:00. Las aperturas extraordinarias del último domingo del mes están momentáneamente suspendidas y para ingresar se requiere efectuar la reserva online.

En tanto que el Museo Van Gogh (Ámsterdam) anunció en sus redes sociales que, debido a los protocolos de bioseguridad, no habrá muchas entradas disponibles y también ha decidido extender la exposición In the Picture.

Galerías abiertas antes de junio

El Museo Picasso (Málaga) decidió iniciar sus actividades el pasado 26 de mayo, desde las 10:00 hasta las 19:00, las entradas deben reservarse con anterioridad al día de la visita.

La Casa da Memoria y Palacio Vila Flor (Portugal) también regresaron a sus labores el 26 de mayo, el Centro Internacional de Artes José de Guimarães, la Casa Memorial de Guimarães y el Palacio Vila Flor han abierto sus puertas al público.

La entrada será gratuita hasta el 30 de junio, aunque es imprescindible usar mascarilla, desinfectarse las manos en la entrada y mantener una distancia social de 2 metros. De igual modo, se restringirá la cantidad de personas en cada sala. Los boletos están disponibles en su página web.

La galería Borghese (Roma) reorganizó sus espacios y adoptó las medidas necesarias para que esté disponible al público de martes a domingos, de 09:00 a 19:00, y permanecerá cerrada todos los lunes.

Facilidades

El Museo de Historia del Arte de Viena, mejor conocido como Kunsthistorisches Museum, reinició sus actividades el sábado 30 de mayo, con un sistema de “pague lo que desee” hasta el 30 de junio y un horario que se extenderá de 10:00 a 18:00.

En la última semana de mayo, la catedral de Santa María del Fiore (Florencia) dispuso la entrada gratuita de sus invitados mediante reserva previa.

Asimismo, preparó sus instalaciones y a su personal para adoptar las precauciones correspondientes y evitar contagios del coronavirus.

Las estrategias tienen el fin de reanimar a la población y recuperar lo perdido por el confinamiento. (I)