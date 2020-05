Falleció Astrid Kirchherr, la famosa fotógrafa de los Beatles

La fotógrafa alemana Astrid Kirchherr, que con sus fotos a principios de la década de los 60 contribuyó a la gloria de los Beatles, murió en Hamburgo a la edad de 81 años, reportaron medios alemanes este sábado 16 de mayo del 2020.

"Dios bendiga a Astrid, un hermoso ser humano. Tomó excelentes fotos, paz y amor", escribió el baterista de la banda Ringo Starr en Twitter.

