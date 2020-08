Muere Jack Sherman, guitarrista de Red Hot Chili Peppers

Jack Sherman, exguitarrista de Red Hot Chili Peppers, murió a los 64 años por causas que se desconocen. "Desde Red Hot Chili Peppers nos gustaría desearle a Jack Sherman una suave partida hacia el más allá tras haber fallecido", indicó la banda en un comunicado publicado este sábado en su cuenta oficial de Instagram.



"Jack tocó en nuestro álbum debut, así como en nuestra primera gira por los Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos e intermedios", concluye el grupo.



Sherman fue el guitarrista del primer álbum de la banda estadounidense tras reemplazar a Hillel Slovak en el debut en 1983 y fue coautor del siguiente disco, Freaky Styley, lanzado en 1985. No obstante, fue reemplazado por Slovak antes de la publicación del disco.



Posteriormente, Sherman apareció en otros trabajos, como Mother's Milk o el EP The Abbey Road. A pesar de ello, el guitarrista se quedó fuera cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll hace ocho años.



Sherman participó en la grabación de The Red Hot Chili Peppers, en el año 1984, tras sustituir al guitarrista Hillel Slovak. Fue el primer álbum de la banda, lo que les permitió hacer una exitosa primera gira nacional por Estados Unidos.



Fue entonces cuando comenzaron las desavenencias con la banda. Las continuas disputas de Sherman con el resto provocaron su salida de Red Hot Chili Peppers y fue Slovak quien volvió a ocupar el puesto. A partir de entonces, Sherman participó como músico en los trabajos de diferentes artistas como Bob Dylan, George Clinton, Barry Goldberg o Charlie Sexton. (I)