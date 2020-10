Adiós a una leyenda: Eddie Van Halen muere a los 65 años

Eddie Van Halen, el legendario guitarrista y cofundador de Van Halen, murió después de una larga batalla contra el cáncer de garganta. La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo, en redes sociales.



El artista murió en el Hospital St. John en Santa Mónica, California, este martes. Su esposa, Janie, estaba a su lado, junto con su hijo, Wolfgang, y Alex, el hermano y baterista de Eddie. Las últimas 72 horas fueron particularmente complicadas para Eddie, que vio deteriorado su estado de salud; los médicos descubrieron que el cáncer de garganta se había trasladado a su cerebro y a otros órganos.



"No puedo creer que tengo que escribir que Edward Lodewijk Van Halen perdió una ardua batalla contra el cáncer esta mañana", escribió su hijo en un mensaje publicado en Twitter. "Fue el mejor padre que pudiera tener. Cada momento que tuve con él en y detrás del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que me pueda recuperar de esta pérdida", continuó.







Para Eddie Van Halen esta era una nueva lucha contra el cáncer porque 20 años atrás había batallado contra el cáncer de lengua, teniendo que ser sometido a una operación en el año 2000 en la que le quitaron un tercio de su lengua.



Fue declarado limpio en 2002. Van Halen estuvo volando desde Estados Unidos hasta Alemania para recibir tratamiento de radiación durante los últimos cinco años, consiguiendo mantener la enfermedad bajo control.



Al parecer a lo largo de los años hubo algunas de las células cancerígenas que migraron hacia su garganta. El propio Eddie Van Halen, gran fumador, culpó de su enfermedad a las púas de metal que ha usado durante toda su carrera y que solía meter en su boca mientras tocaba de manera habitual. (I)