Dalberto: “No imagino mi vida sin estar enseñando”

El pianista Michel Dalberto, considerado el heredero de la gran escuela francesa de piano y uno de los mejores concertistas del mundo, abre hoy a las 20:00 la temporada internacional 2020 de la Casa de la Música en Quito.

Entre sus grandes credenciales está ser el único pianista viviente que ha grabado toda la música para piano de Franz Schubert; además ha dirigido frente a su piano los conciertos de Mozart.

El también catedrático del Conservatorio de París respondió vía correo electrónico algunas preguntas para los lectores de Diario EL TELÉGRAFO.

Su programa para el concierto en Ecuador incluye a Beethoven. ¿Cómo ve este año de celebración que se le dedica?

Considerando la importancia de este compositor, creo que cada año debe ser su aniversario y los músicos no necesitan una fecha especial para poner una luz a su música. Se lo escucha en todas partes, todo el tiempo, y me imagino que su música habla muy profundamente a cualquier persona, ya sea un apasionado melómano o a uno que solo lo escucha ocasionalmente. Este tipo de celebración puede ser una oportunidad para enfocarse en piezas menos famosas. Por supuesto, el escoger la Appasionatta no va en ese sentido, ya que es una de las más frecuentemente interpretadas.

Un crítico de arte lo señala como el más cercano intérprete de Alfred Cortot. ¿A qué cree se debe tal distinción?

Cuando entré al Conservatorio de París se me admitió en la clase de Vlado Perlemuter, quien fue uno de los alumnos favoritos de Alfred Cortot. En ese momento (yo tenía 13 años) apenas conocía el nombre de Cortot, pero pronto me di cuenta de que hay algo muy específico en las enseñanzas de Perlemuter. Su atención al color, al tono, a la claridad de la textura, todo venía directamente de Cortot como lo comprendí varios años después cuando comencé a escuchar sus discos. Hubo otras fuertes influencias en mis interpretaciones, notablemente de Benedetti-Michelangeli y de Arrau, pero hoy reconozco que las interpretaciones de Cortot han sido sumamente importantes en mi desarrollo y enfoque de la música. Definitivamente él fue el más grande pianista francés del siglo XX. Que se me compare con él es un gran honor.

Comenzó a tocar el piano a los 5 años. ¿De dónde salió esa tan temprana afición?

En realidad comencé a “tocar” el piano a los 3 años y medio. Fue totalmente casual pues mis padres no eran músicos sino que me dieron como regalo de Navidad un pianito pequeño, un juguete. Luego, un amigo de mis padres, que era pianista aficionado, mencionó el nombre de un maestro y les dijo que sería buena idea que me diera algunas lecciones. Eso fue todo.

Tiene predilección especial por la música austríaca-alemana de los siglos XVIII, XIX y XX. ¿Por qué?

Realmente me gusta mucha más música que la que me menciona. Hay una diferencia entre lo que gusta y lo que se interpreta. Se puede gustar de la música conociendo que no se va a poder dar una interpretación convincente. Me encanta la música rusa, pero la interpreto muy poco -Scriabin y Rachmaninoff mayormente-. También me gusta Bartok pero sé que no es para mí. Por supuesto, me encanta la mayoría de la música francesa y hoy me he convertido en un gran exponente de ella, por ejemplo de Ravel, Debussy, Fauré, Franck.

Además de Beethoven, ¿qué otros compositores incluirá en su concierto?

Entre la música austriaca-alemana hay un compositor que amo sobre todos los demás: es Schubert. He tocado y grabado toda su música para piano, la mayor parte de su música de cámara y he acompañado muchas de sus canciones. De modo que estoy feliz de poder tocar una de sus sonatas que no se interpreta muy a menudo. Junto con esa obra he incluido a dos de los más famosos compositores franceses de fines del siglo XIX y comienzos del XX, Ravel y Debussy. He tenido mucha suerte por haber estudiado en la clase de Vlado Perlemuter puesto que, aparte de que fue alumno de Cortot, también tuvo la oportunidad de estudiar con Ravel todas sus obras para piano.

Ser profesor del Conservatorio de París es un gran honor. ¿Cuál ha sido su experiencia en esa escuela?

El haber sido nombrado profesor del Conservatorio de París tuvo un gran impacto en mi vida profesional y personal. Antes nunca me había considerado profesor y solamente dicté algunas clases magistrales en algunos países. De modo que no había considerado ningún cargo en alguna escuela de música. Luego mi buen amigo Bruno Mantovani, compositor que había sido nombrado director del Conservatorio en 2010, me dijo que esperaba que ocupara alguna clase en el Conservatorio. Sonó como una gran sorpresa para mí y tuve que pensarlo dos veces antes de quedar convencido de que podía ser profesor en esa escuela. Pasé por todo el proceso del nombramiento y comencé mis tareas en 2011. Hoy sencillamente no me puedo imaginar mi vida sin estar enseñando.

Es aficionado a algunos deportes, ¿a cuáles le dedica mayor atención?

En vista de mi edad ya me ocupo menos que antes de los deportes. Me gustaba jugar tenis y nadar, además de esquiar.

Yo sigo esquiando, comencé a hacerlo a los 5 años pues mi familia proviene de la región de Dauphne en los Alpes franceses. Descubrí el “scuba-diving” en forma casual cuando estuve en las islas Maldivas.

¿Qué países de América Latina ha visitado?

Esta va a ser mi primera visita a Latinoamérica, del lado del Pacífico. Conozco más Brasil porque lo he visitado tal vez 10 veces. Dos veces estuve en Argentina. De modo que espero con ilusión los conciertos en el Ecuador. También voy a tocar en Guayaquil y lo máximo va a ser una visita a las islas Galápagos. (I)

El programa de Dalberto para hoy en Quito

Michel Dalberto ha incluido a cuatro grandes compositores en su programa de esta noche:



Franz Schubert (1797- 1828):

Sonata en Si mayor, D. 575

I. Allegro ma non troppo

II. Andante

III. Scherzo – Allegretto – Trío

IV. Allegro giusto

Maurice Ravel ( 1875- 1937):

Sonatina en Fa sostenido menor

I. Modéré

II.Movimiento de menuet

III. Animé

Dos piezas de Miroirs:

Oiseaux Tristes

Alborada del gracioso

Claude Debussy (1862 - 1918):

Seis preludios:

Voiles

Le vent dans la plaine

La cathedrale engloutie

General Lavine “eccentric”

La terrasse des audiences au clair de lune

Feux d’artifice

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827):

Sonata No. 23 in Fa menor opus 57 “Appassionata”

Allegro assai

Andante con moto. Attacca

III. Allegro, ma non troppo. Presto. (I)