Metro 2033 estará en la pantalla grande

El escritor ruso Dmitri Glujovski anunció que una película basada en su exitosa novela de ciencia ficción Metro 2033 será estrenada a principios de 2020.

Una máscara, antigás característica de la saga, es la imagen que el autor colgó en su perfil de Instagram para anunciar la fecha del estreno.

Metro 2033, Metro 2034 y Metro 2035 han sido traducidas a numerosos idiomas, entre ellos el español y han sido adaptadas al campo de los videojuegos, el último de los cuales salió este mismo año, “Metro: Exodus”.

La historia narrada en el libro describe una Moscú post-holocausto nuclear en la que sus habitantes se organizan y luchan por sobrevivir en los túneles y estaciones del metro moscovita.

“Metro 2033 fue mi primera novela. Jugó un papel muy importante en mi vida y, a pesar de que he recibido numerosas ofertas para su adaptación al cine, las he rechazado durante más de 10 años. Pero ahora he conocido por fin a un equipo al que le puedo confiar la saga Metro”, dijo el autor.

Junto con el equipo dice buscar un éxito de taquilla mundial e impactar incluso a aquellos que se han leído la trilogía y se la conocen de memoria.

MGM ya se había hecho con los derechos de la franquicia para su adaptación al cine en el pasado, aunque el proyecto nunca terminó de arrancar debido a diferencias creativas entre los cineastas y el propio Glujovsky.

En su intento de llevar al cine la saga, Glujovski criticó que el proyecto pretendiera “americanizar” la historia cuando se quiso cambiar a Moscú por Washington y se eliminaron algunos elementos de la narrativa que él consideraba importantes.

El libro originalmente vio la luz en 2002 en la página web del autor y no fue hasta el año 2005 que se publicó la versión en papel. (I)