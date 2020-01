Marco Antonio Rodríguez: Historia de un intruso, un libro con fortuna

Un suceso editorial de fin de año ha sido la publicación de Todos mis cuentos, del escritor Marco Antonio Rodríguez (Quito, 1941), quien define este hecho como “un deber ético con sus lectores”.

El también novelista y ensayista recibió a EL TELÉGRAFO en su casa de Quito. En sus paredes cuelgan las pinturas que son parte de su vida y tiene algunos muebles que califica de reliquias familiares, como el sofá donde nos sentamos el periodista y el fotógrafo. Con orgullo, dijo que este mueble es obra de un antepasado artesano.

“Este libro anuncia la clausura de un ciclo en lo que se refiere al cuento como género; no es que deje de escribir, ahora estoy dedicado al ensayo y es posible que con los materiales que he reunido en estos años salga una novela con mezcla de testimonio, poesía”, pues según reconoce, “ahora los géneros literarios están desvanecidos”.

Como lo anuncia su título, en este libro encontramos reunida toda su obra cuentística compuesta por cuatro obras: Cuentos del rincón, Historia de un intruso, Un delfín y la luna, y Jaula.

¿Cómo surge Historia de un intruso?

“Es un libro que ha tenido fortuna”, sostiene convencido y con modestia, a la vez que señala aborrecer la vanidad, la soberbia. “Pertenezco a una familia cuyos ancestros son artesanos. Uno de los valores que les agradezco haber heredado es la humildad, que ahora está siendo satanizada.

Pero al ser humano que no concibe, que no piensa en la brevedad del destino y lo efímeros que somos, no le guardo consideración”.

“Historia de un intruso -que tiene 10 cuentos-ha aparecido en colecciones de novela corta, pero lo considero un cuento largo que escribí desde los 30 hasta los 34 años, que se instaló en el programa de estudios de la educación ecuatoriana y se quitó en las famosas reformas tecnocráticas del régimen anterior, donde se eliminó todo vestigio de humanismo, filosofía, ética, artes”, recuerda con pena.

“Es una exploración en mis interioridades. Hubo personas de muchas lecturas que influyeron en ese libro, me aficioné a Louis Ferdinand Célis, Henry Miller, los poetas malditos... Algunos críticos han comentado que tiene una influencia de Pablo Palacios, pero yo no conocía su obra cuando lo escribí”.



La literatura en Ecuador

Marco Antonio, suave pero frontal, no vacila en decir que la enseñanza de la literatura en Ecuador es “pésima” desde el punto de vista de la experiencia de sus 50 años de cátedra. “Enseñé literatura a muchos y creo que un país que no conoce su cultura ni sus referentes reales, no logra su identidad”.

Deploró esos textos de estudio del decenio correísta, “cuando fue sepultada la CCE y entregada a Correa luego de que yo saliera; los planes de literatura e historia fueron manipulados y eso es malo para cualquier país”.

Sobre lo que dicen las estadísticas, de que los ecuatorianos dejan de leer cuando salen de la universidad, opina que “los estudios sobre la lectura en Ecuador son alarmantes, estamos entre los más ínfimos de América. Se ha reducido la lectura, pero hablar de que un ecuatoriano lee un medio o un cuarto de libro al año es pavoroso”. Sentenció que el país, en términos de educación, está a la saga de América Latina.

“Un pueblo que no lee es un pueblo sin alma”, dijo categórico al referirse al comentario de que antes se obligaba a los estudiantes a leer, “pero en los textos de estudio de la doctora Raquel Verdesotto, y de literatura ecuatoriana del doctor Jorge Becerra, de Ernesto Proaño, jesuita, entre los principales, los estudiantes tenían buen ritmo de lectura”.

“Ahora no, pero no quiero culpar a las redes; el sociólogo Zygmunt Bauman dice que las redes son una trampa. No creo, pero sí que la tecnología está represando, formando generaciones informadas, pero analfabetas con estos planes de estudio. Ahí, el señuelo que cualquier populista se anuncia a los pueblos y engaña”.



Desde su sillón de la Academia

Marco Antonio es Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, institución que “recibe un presupuesto lamentable del Estado anualmente, 50.000 dólares y en este año no ha habido transferencia”.

Pese a esos avatares anunció que “estamos a medio camino por terminar un diccionario de lexicografía, de ecuatorianismos; estoy en la comisión de lexicografía con Rodrigo Borja Cevallos, Fabián Corral, Julio Pazos Barrera, Diego Araujo Sánchez, Fernando Miño Garcés y Simón Espinosa Cordero. Trabajamos los jueves y por supuesto no recibimos ni un centavo”.

Destacó que hay gente nueva en la Academia como Álvaro Alemán, destacado profesor, investigador de la Universidad San Francisco y exalumno suyo. “Todos hemos sido maestros, como Simón Espinosa, Susana Cordero, Diego Araujo, Julio Pazos. Esperamos terminar el diccionario para finales del 2020; será un gran aporte que se debe al entusiasmo y sabiduría de Susana Cordero de Espinosa, directora actual de la Academia”.



Nueva generación

El experimentado narrador afirma que hay una nueva generación de narradores en Ecuador, especialmente mujeres. “Dos jóvenes que me convencen mucho como Mónica Ojeda, que radica en España; María Fernanda Ampuero y otras como Gabriela Alemán, tienen mucho oficio, mucha fuerza”.

Al mencionar la palabra premio, aclaró que no cree mucho en estos, pese a que tuvo uno muy grande que hizo quedar muy bien a Ecuador: Historia de un intruso, calificado como el mejor libro de habla hispana en la Feria Internacional del Libro en Leipzig, Alemania (1967), donde participaron maestros como Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes.

“Eso se lo debo a Benjamín Carrión, una especia de padre mío, que tuvo la fineza de mandar el libro y si no me dio el infarto por aquello es que no me va a dar”, indicó.



Libros sobre artistas visuales

“Desde 1999 comencé a publicar casi anualmente un volumen sobre artistas visuales. Mis abuelos, tíos, fueron tallistas, escultores, de ahí mi pasión por las artes visuales”.

Evocó la gran amistad con José Luis Cuevas y la puso en presente. “Tengo, porque vive en mi memoria; Francisco Toledo que murió hace pocos meses; mexicanos, bolivianos, argentinos, el propio Guayasamín que fue el primero que se deslumbró con Historia de un intruso y trabajó como 300 tintas sobre ese libro; con Oswaldo Viteri, Enrique Estuardo Álvarez, Miguel Varea, sobre todos ellos he escrito”.

“No me asustan las vanguardias y en 2018 publiqué un volumen dedicado solo a las mujeres, porque también ellas están descollando”.

“Mi pasión por las artes visuales alcanza 20 volúmenes escritos. Ramón Piaguaje, amazónico, es un gran artista que este país no le da la importancia que tiene. Ganó en 2000 un galardón único en Inglaterra entre más de 2.000 artistas del mundo y le entregó el premio de 30.000 dólares el príncipe Carlos. En ese evento vendió bien sus cuadros. En 2020 va a estar en el Museo del Indio”.



Expectativa con este libro

Marco Antonio espera que con la publicación de Todos mis cuentos vuelva a incentivar la lectura de su narrativa especialmente en los jóvenes, pero también en personas de todas las edades.

“Voy a presentarlo en todas las provincias del país, algunos creen que solo Quito, Guayaquil y Cuenca existen, y no es verdad. Hay muchos talentos en Imbabura, Loja, Chimborazo, Bolívar, los políticos han abonado el quiteño-centrismo, son perversos porque en la Amazonía también hay talentos. Botasso acaba de morir, fue un luchador, preconizaba el hecho de que esos libros de Historia que existen por ahí son perversos, este es un país multidiverso, pero desde esta y la interculturalidad es indispensable levantarlo y llevarlo a horizontes mejores”. (I)