Manuela Ribadeneira expone en Quito una muestra de 20 años de trabajo

La artista ecuatoriana Manuela Ribadeneira (Quito, 1966) inauguró este sábado 14 de diciembre de 2019 su exposición ‘Objetos de dudas y certezas, 2000-2019’, contentiva de 40 de sus obras más emblemáticas de las cuales muchas pertenecen a colecciones en el exterior del país.

Las obras fueron creadas por la artista en los últimos 20 años y han sido expuestas en cuatro salas con un hilo temático en cada una, en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de la capital.

“Es muy interesante porque yo misma he vuelto a ver piezas que no he visto en 15 años o inclusive 20 años; ha sido una oportunidad de volverlas a conocer y volver a pensar sobre ese yo y ese momento y contextualizarla en el ahora”, indicó a EL TELÉGRAFO.

En torno a cuál de estas obras le significó una mayor consagración, manifestó: “Todo depende del momento, con todas una sufre y a todas en algún momento u otro uno las quiere. Aquí hay varias pero generalmente a mí las piezas que más me interesan son las que estoy trabajando en el momento”.

Sobre cómo le llega la fama, al ser reconocida como una virtuosa del arte contemporáneo afirmó:

“Es algo que ni lo pienso ni me interesa demasiad. Además, esto de la fama es absolutamente relativo. Así que en realidad no es algo que me preocupa ni me interesa mucho”.

Sin embargo, admite que sus obras ha tenido gran aceptación tanto en el país como en el exterior.

“En el Ecuador no tanto; hay algunos coleccionistas en Guayaquil que tienen obra mía y que han seguido mi trabajo desde hace mucho tiempo, pero las piezas más importantes están en colecciones extranjeras”.

El curador Rodolfo Kronfle se refirió a esta artista como “una de las más brillantes del arte contemporáneo en el Ecuador”.

Kronfle explicó que es un privilegio haber montado en el país una exposición de 40 de sus obras, porque la mayoría de ellas pertenecen a colecciones en el extranjero.

“El CAC y la producción de la muestra ha hecho un esfuerzo tremendo que involucra una logística muy complicada por tenerlas acá y es la primera vez que se posibilita una mirada en perspectiva de 20 años de trabajo de una artista como ella”.

Entre las piezas que se exhiben están Twinza Mon Amonur (2005), en técnica mixta. Representa en escala 1:100 el kilómetro cuadrado de selva que el arbitrio internacional concedió a Ecuador como parte de los acuerdos de paz de 1998 tras el conflicto con Perú.

Además, están la instalación El requerimiento (2007); el vídeo Territorio (el juego) (2008); la obra en cemento Con un pie en un lado y con un pie en el otro y que cada quien decida qué laos son esos III; la impresión en 3D titulada Mausoleo para segundos pisos, y el estuche de cuero El chivo expiatorio (2009). (I) et