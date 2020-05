Un libro recuerda los 70 años del cantante Stevie Wonder

La editorial argentina Gourmet Ediciones Musicales acaba de publicar ¿Por qué escuchamos a Stevie Wonder?, un ensayo de Edgardo Scott, escritor argentino radicado en Francia, que posa su mirada en las distintas facetas, etapas artísticas y grandes canciones de este personaje que el miércoles 13 de mayo de 2020 celebró su cumpleaños 70 (Michigan, 13 de mayo, 1950).

El libro viene a ser una excelente oportunidad para revisitar la obra del músico, un niño prodigio (ciego desde que era un bebé) que se convirtió en estrella mundial a los 12 años y que llegó a ser el cantante y compositor más talentoso e influyente de la música popular del siglo XX. Frente al piano y con la armónica, pocos exhiben el virtuosismo rítmico que le ha hecho casi inigualable.

Este emblema del soul, ganador de un Óscar y varios premios Grammy no solo se ha hecho de un nombre como músico, sino también como activista por los derechos civiles. En plena pandemia, Stevie organizó junto a Lady Gaga el concierto One World: Together at Home, un evento masivo virtual que reunió más de $ 127’000.000 para ayudar a los que luchan contra el covid-19.

Vocero de su pueblo y activo militante en causas humanitarias, en cuatro años, en su época más espléndida, firmó tres de los discos más relevantes en la historia de la música afroamericana de todos los tiempos: Talking Book (1972), Innervisions (1973) y el maravilloso doble Songs in the Key of Life (1976).

El autor del libro repite en varias oportunidades durante el desarrollo del texto la palabra “emoción” vinculada a la música de Stevie Wonder.

“Stevie trabaja en un nivel de emoción muy alto, escribo en el libro. Creo que esto sucede a contramano de cierta tendencia en boga, no sé, en el rock indie, el arte, mismo en la literatura… Formas de expresión contemporáneas que intentan bajar esos niveles de emoción. La música de Stevie Wonder y la forma en que elegí escribir de ella, va justamente para el lado contrario”. (I)