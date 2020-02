Juris: “Beethoven, una persona que inspira”

Su apellido recuerda al de una antigua familia quiteña de grandes comerciantes. Pero Carlos Juris buscó su realización por otros derroteros y abrazó la carrera de músico. Un largo camino que comenzó en su Quito natal, siguió en Carolina del Norte (EE.UU.) y terminó en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Hoy es uno de los más destacados pianistas ecuatorianos.

Profesor de la célebre Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia, la más importante de toda Escandinavia, estuvo en Quito para tocar en el primer concierto del Año Beethoven, que se celebró el 24 de enero en la Casa de la Música junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE), bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev.

Extrovertido y locuaz, conversó para los lectores de EL TELÉGRAFO en torno al 250 aniversario del natalicio de Beethoven, “un revolucionario en el sentido genuino de la palabra”.

A pocas figuras se les hace un homenaje mundial durante 12 meses, ¿por qué a Beethoven?

Si preguntas cuándo nació Beethoven, muchos responden en 1770, pero si preguntas cuándo murió, se dice jamás; es una persona que inspira a todo el mundo. No necesitamos ser músicos para ser influidos por el poder y el mensaje que él nos da. Él trascendió los límites físicos del ser humano y nos enseñó a ser disciplinados en pensamiento y en acción, algo que necesitamos en todas las profesiones.

¿Qué valoración le merece el programa de Ecuador?

Los 12 meses de 2020 se va a presentar Beethoven en Alemania, lo que es comprensible, pues allí nació. Pero el hecho de que en Ecuador se festejen los 250 años de –hablando quiteñamente– don “Luchito” Beethoven es algo increíble. A él lo festeja todo el mundo, pero no en todos los países se hace un proyecto de tan gran envergadura.

Tuvo que viajar desde muy lejos ante esta invitación.

Para mí es un gusto inmenso haber sido invitado a tocar con la OSNE en el primer concierto del Año Beethoven, una agrupación con la que hace tiempo no tocaba porque no he estado viviendo en Quito, donde la mayoría de mi familia ya ha fallecido. A pesar de estar radicado cerca del Polo Norte, en Finlandia, desde hace 35 a 36 años luego de haber estudiado en Moscú por 10 años, siempre tengo que volver aquí.

Llama la atención que Beethoven quedó sordo.

Es lo peor que le puede pasar a un músico, es como un pintor que pierde la vista. Cuando compuso la IX Sinfonía ya estaba totalmente sordo, imagínense qué fuerza de espíritu. Toda una lección.

Dos ciudades parecen disputarse los máximos honores a Beethoven.

Empezó en Bonn, su ciudad natal, y siguió hasta su muerte en Viena, que era la meca de la música entonces, y sigue siéndolo. En la época del romanticismo, todo músico tenía que ir por Viena, y él se quedó ahí. Pero se organizan festivales de homenaje en los lugares más increíbles, hasta en África, pues un artista de este calibre no está conectado a su país, es un legado para toda la humanidad.

¿Qué aconsejaría a los estudiantes de piano cuando interpreten a Beethoven?

Primero, tener la vocación, el amor y comprender que nos hace mejores seres humanos, sea o no el estudiante una persona que tenga futuro en la música, le va a ayudar en todos los campos. Si está metido en el piano y quiere aprender las obras de Beethoven, le va a enseñar el balance entre la mente y el corazón, porque si actuamos solo basados en los sentimientos puede que acabemos ridiculizados. Pero Beethoven nos lleva a un nivel tal que nos fortalece como seres humanos.

¿Cuál es su opinión del nivel actual de la música de concierto en Ecuador?

Me ha impresionado la OSNE, que ha dado un gran paso adelante en el campo profesional. Hace 50 años que imparto clases, tengo experiencia, pero me he dado cuenta de que nunca acabas de aprender. Yo aprendo conociendo alumnos e intercambiando opiniones con ellos. (I)