Juliette Binoche presidirá el jurado de la Berlinale de 2019

La actriz francesa Juliette Binoche presidirá el jurado internacional de la próxima edición de la Berlinale, que se celebrará entre el 7 y el 17 de febrero, anunciaron este martes 11 de diciembre los organizadores del evento cinematográfico.

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, declaró en un comunicado estar "muy feliz" de que Binoche (París, 1964) regrese al festival "en esa función distinguida" y añadió que la Berlinale tiene una "sólida relación" con la actriz, ganadora de un Óscar en 1997 por "The English Patient", papel por el que también fue galardonada en la Berlinale.

Thrilling news we want to share with you: French actress and Academy Award winner @JulietteBinoche will be President of the International Jury at the 69th Berlin International Film Festival! #Berlinale2019, we're getting there... ??https://t.co/F8ys0fVsmg