"El cine no solo es entretención, revoluciona, sensibiliza"

La joven actriz, directora y productora dominicana Judith Rodríguez, coprotagonista de Carpinteros, que representó a su país en la pasada edición de los premios Óscar y Goya, reivindicó en una entrevista el poder educativo y revolucionario del cine, más allá del entretenimiento.

Para Rodríguez, de 33 años, es “muy importante” llevar a la gran pantalla temas de contenido social, el eje central de Carpinteros, de su compatriota José María Cabral.

Y es que el cine, de acuerdo con la actriz, “no es solo entretener”, es también “sensibilizar, revolucionar y educar”.

“No podemos educar si no enseñamos de dónde viene el problema, no podemos cambiar si no sabemos qué es lo que cambiamos y no podemos saber qué es lo que somos si no nos vemos reflejados”, dijo la dominicana.

El cine, que defiende como “herramienta masiva maravillosa”, permite “contar historias” y “cambiar la mentalidad de los demás”. (I)