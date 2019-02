Jonas Mekas, artífice del cine experimental

El estadounidense de origen lituano Jonas Mekas, considerado una de las figuras más importantes de la historia del cine experimental, murió este miércoles a los 96 años, informó la organización Anthology Film Archives, fundada por el cineasta en 1970.

“Jonas murió en paz temprano esta mañana”, comunicó en su cuenta de Instagram la institución cultural situada en Nueva York.

“Estaba en casa con su familia. Se le echará mucho de menos, pero su luz sigue brillando”, aseveró. Aunque no se ha dado a conocer la causa de su muerte, el diario The New York Times señaló que el año pasado Mekas fue ingresado en un hospital a causa de una enfermedad sanguínea poco conocida.

Mekas fue protagonista de varias retrospectivas y galardonado con una serie de premios, entre ellos el Grand Prix del Festival de Cine de Venecia, que obtuvo en 1964 por su película The Brig.

Sus obras fueron incluidas en las ediciones de 2002 y 2017 de Documenta, la gran muestra que se produce en Kassel (Alemania) cada cinco años, y también en 2003 y 2005 en la Bienal de Venecia.

Mekas nació en la Lituania rural en 1922, y llegó a Nueva York a finales del 40 tras huir de los campos de concentración nazis y de los reclutamientos de la Unión Soviética. En 1958 se convirtió en el primer crítico de cine del Village Voice, un periódico de culto de Nueva York, donde se estableció entre la comunidad vanguardista del séptimo arte.

Fue a partir de entonces cuando empezó a idear formas de proyectar películas raras y desconocidas de forma habitual, que lo llevó a cofundar el Film-Makers’ Cinemateque, donde se veían películas que no llegaban a la corriente cultural dominante.

Después ese proyecto se convirtió en el Anthology Film Archives, uno de los centros de referencia de cine experimental y películas de difícil acceso.

Mekas siguió siendo una personalidad activa en su campo hasta el final de su vida y apareció en festivales de cine y protestas, como Occupy Wall Street, el movimiento protesta surgido en Nueva York durante la crisis económica iniciada en 2008.

A lo largo de su carrera dirigió más de medio centenar de películas, siendo la primera de ellas Guns of the trees (1962) y la última en 2011, My Mars Bar Movie. Aunque sus obras más conocidas son Walden: Diaries, Notes and Sketches y Reminiscences of a Journey to Lithuania. (I)