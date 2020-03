Ecuador llegó a las puertas de los Premios Platino 2020

Más de 800 películas de toda Iberoamérica comenzaron desde finales de 2019 una singular carrera en pos de los Premios Platino Xcaret 2020.

Ecuador no fue una excepción y en esa lista destacaron las películas La mala noche y Dedicada a mi ex, que fueron escalando posiciones y aunque no llegaron a las ansiadas nominaciones pueden considerarse triunfadoras.

Las cuatro películas finalistas seleccionadas por un jurado de 112 personalidades son La trinchera infinita, codirigida por Jon Garaño, Aitor Arregui y Jose Mari G.; Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar –las tres de España-, Monos del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes, y A vida invisível, de Brasil.

Diario EL TELÉGRAFO conversó con los dos directores ecuatorianos que consiguieron llegar hasta la short list (lista corta), las puertas de la nominación. Gabriela Calvache (La mala noche) y Jorge Ulloa (Dedicada a mi ex) ofrecieron sus impresiones.

Gabriela señala que “era bastante obvio que Almodóvar iba a estar”, pero su instinto feminista se rebela por el hecho de que “todos los candidatos a mejor director son hombres”.

Para la directora de La mala noche se confirma lo que ya declaró a este diario hace unas semanas: “Las mujeres directoras de cine la tienen difícil”.

Respecto a las películas, aunque confiesa que no las ha visto todas, marcó su predilección por Monos, de Alejandro Landes, “una película fantástica, además el hecho de que él sea mitad colombiano, mitad ecuatoriano ya hace que sea un triunfo también para nosotros”.

Al otro lado del teléfono, tras una rápida ojeada a la lista, se refirió a La camarista, “una película mexicana chiquitita, pues realmente se filmó en una sala de locación con un presupuesto reducido”. Este filme aspira a Mejor ópera prima de ficción iberoamericana.

Otra que ha tenido una buena acogida, comenta, es El despertar de las hormigas, una película costarricense-española. Esta compite por el premio Educación en valores y es dirigida por una mujer, Antonella Sudasassi.

Menciona también a La odisea de los giles, argentina, con la nominación de Ricardo Darín a Mejor interpretación masculina, lo cual la hace de por sí atractiva. También a Araña, que compite por el premio Educación en valores, donde está la chilena Andrea Chisnoli, “la editora de La mala noche, así que hay una persona de nuestra película entre los nominados”.

En cuanto a Mientras dure la guerra, de Amenábar, se distancia de los elogios, lo que ella justifica quizás como un tema de gusto: “Muy histórica, tal vez importante para España, muy local”.

Sobre su experiencia en este Platino 2020 reconoce que La mala noche llegó bastante lejos: “Diez prenominaciones y luego seis en la short list, me quedo contenta”.

Vaticina que 2020 va a ser muy complejo por el covid-19 en todos los sentidos y también para el cine.



Jorge Ulloa

Para este cineasta fue una experiencia transitar por este camino. Recordó que ha sido invitado a dos de estos eventos, Punta del Este y Cancún.

“Cuando me prenominaron fue una gran sorpresa, pues mi película es una comedia y por lo general estas no están en los circuitos de festivales ni de premiación, aunque en los Platino sí las consideran; es una película de cara al público, un regalo de amor a la audiencia”.

Para él, “Dolor y gloria es de lo mejor de Almodóvar y Mono, de Colombia, es increíble; Campanella también está nominado (El cuento de las comadrejas), uno de mis directores favoritos”.

Sobre el filme que lo llevó hasta la short list, dijo que sí tuvo mucho éxito de taquilla y señala pícaramente: “Incluso debe ser mucho más vista que algunas que están en la etapa de nominaciones; las películas de cara al público por lo general son subestimadas en festivales”.

El tema del coronavirus es obligado: “Esta cuarentena me ha puesto más riguroso en los proyectos que estoy preparando para este y el siguiente año; creo que tengo cosas mucho más grandes y en otro tipo de formato y otras plataformas”.

Ulloa opina que la lección de Dedicada a mi ex fue que “me abrió muchas puertas y demostró que sí podemos hacer proyectos a mayor escala y se cumplió el objetivo de que la gente salga del cine más feliz de lo que es, más orgullosa y eso ha ocurrido con ella en Ecuador; es con lo que me quedo y creo que con eso ganamos todos”. (I)