Jared Leto volverá a ser Joker en Liga de la Justicia de Zack Snyder

Jared Leto está de vuelta en el Universo DC. Tras dar vida al Joker en Escuadrón Suicida, estrenada en 2016, y ser obviado en su spin-off, Aves de Presa, el actor que parecía totalmente alejado del papel, volverá a interpretar al villano en la nueva versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder.



No se sabe si Leto iba a aparecer en Liga de la Justicia antes de que Snyder dejara la producción a principios de 2017 y fuera sustituido por Joss Whedon o si, por el contrario, el intérprete es una nueva incorporación. La versión de Snyder estará dividida en cuatro partes y se estrenará en HBO Max en 2021. Tal como señala Variety, Leto se unirá próximamente a otros actores de la producción para rodar tomas adicionales.



El regreso de Leto, aunque sorprendente, ya fue adelantado por el tráiler del montaje de Snyder, que vio la luz a finales de agosto, y que ocntaba con un guiño al personaje, cuando una carta de Joker cae mientras las fuerzas de Darkseid invaden la Tierra.



De hecho, en julio de este mismo año Snyder ofreció su opinión respecto al Joker de Leto, cuya versión es la 'vigente' en el universo de su Liga de la Justicia, es decir, del Batman de Ben Affleck. "Siempre me encantó él en el papel", aseguró rotundo.



En 2019, Leto declaró a Variety que todavía estaba interesado en volver a dar vida al Príncipe Payaso del Crimen. "Definitivamente volvería a interpretar al Joker. Todo depende del guion y las circunstancias, como siempre", afirmó. Sin embargo, la estrella no participó en Aves de Presa y tampoco se espera que aparezca en la continuación de Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn.



Tanto Leto como el director de la primera Escuadrón Suicida, David Ayer, se quejaron en repetidas ocasiones de que la mayor parte de las escenas de su Joker fueron eliminadas del montaje que se estrenó en cines y eso desdibujó por completo un personaje que era "aterrador".



Es más, algunas informaciones aseguraban que Leto se tomó muy mal su salida del Universo DC y el fichaje de Joaquin Phoenix como nuevo Joker en la película en solitario del personaje. Un filme por el que Phoenix ganó un Oscar y que, por el momento, no está conectado a ninguna otra de las producciones de DC.



Variety también ha confirmado que los productores originales de Liga de la Justicia, Geoff Johns y Jon Berg, no participarán en la nueva versión de Zack Snyder. El actor Ray Fisher, que acusó a los productores y a Whedon de crear un "ambiente tóxico" durante el rodaje, retomará su rol de Cyborg en la versión de Snyder.



Además de retomar su papel de Joker, Jared Leto pronto encarnará a un nuevo villano de cómics, aunque en esta ocasión se trata de un personaje de Marvel. El intérprete encabezará el reparto de Morbius, película dirigida por Daniel Espinosa que llegará a los cines españoles el 26 de marzo de 2021.



La sinopsis oficial de Liga de la Justicia de Zack Snyder es la siguiente: "Impulsado por su recuperada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne solicita la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan para encontrar y reclutar un equipo de metahumanos para enfrentarse a esta nueva amenaza. Pero a pesar de la creación de esta liga de héroes sin precedentes con Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta", reza la sinopsis oficial. (I)