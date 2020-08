The Batman: ¿Existe ya Joker en la película de Robert Pattinson y Matt Reeves?

Pese a que en un principio The Batman, de Robert Pattinson, tuvo muchos detractores, el primer adelanto ha sido una agradable sorpresa para los fans. La ambientación de una Gotham oscura y descarnada en la que Enigma pone en jaque al Caballero Oscuro no ha decepcionado. Y en las sombras, podría ocultarse una amenaza aún mayor, conocida como Joker.



El avance estrenado en el DC FanDome muestra a varios de los icónicos personajes de Gotham, como Catwoman, El Pingüino o el propio Enigma. Sin embargo, hay una secuencia que ha activado las alarmas de los fans. Es en la que el Hombre Murciélago se enfrenta a lo que parecen ser unos secuaces del Joker. ¿Significa eso que el payaso Príncipe del Crimen está en activo?



La secuencia en cuestión sirve de ejemplo de cómo de brutal será el Batman de Pattinson, que no tendrá nada que envidiar al de Ben Affleck. Pero es el maquillaje de payaso de los matones lo que da la gran pista, ya que sería inverosímil pensar que existe una banda de maleantes maquillados en Gotham que no tenga que ver con alguna de las encarnaciones del Joker.



Por supuesto, esto no significa que Joaquin Phoenix, Jared Leto o ningún otro actor vaya a interpretar a la némesis de Batman en el filme. Es posible que solo aparezcan sus secuaces, pero esto a su vez significa que el Joker está activo desde algún lugar. Y sería muy extraño que Matt Reeves desaprovechase la oportunidad de incorporarlo a su trilogía de The Batman, aunque no sea en la primera entrega.



Por otro lado, a juzgar por las primeras imágenes, el filme ha cogido bastantes elementos del cómic Batman: Año Dos, lo que podría explicar la ausencia del Joker. En la serie numerada, Batman se enfrenta a un asesino de la vieja escuela conocido como The Reaper, que básicamente hace las veces de némesis temporal de Bruce Wayne. Pero no hay rastro del Joker.



Tras los retrasos sufridos por la pandemia de coronavirus, The Batman reanudará su rodaje en Reino Unido en septiembre y llegará a los cines en octubre de 2021. (I)